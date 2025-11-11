　
社會 社會焦點 保障人權

變態主委性騷女總幹事！騙進地下室問「什麼罩杯」伸狼爪

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲社區主委性騷女總幹事，被判刑還要賠20萬元。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名林姓男子在某社區擔任主委，怎料他2023年間竟藉著找資料等理由，將女總幹事小美（化名）騙進地下室，接著不但伸手侵犯，還開口詢問「什麼罩杯」，嚇得小美報警處理。桃園地院審理後，依照強制猥褻罪，判林男1年2個月有期徒刑。民事的部分林男還要賠償20萬元。

根據判決書內容，林男是桃園某社區的主委，小美則是社區的總幹事。2023年3月間林男突然開口邀請小美，一同至地下室的資料室尋找資料，當時小美並未懷疑，而是陪同下樓。

怎料抵達資料室以後，林男先是要求小美坐下，接著並排坐在一旁，說了幾句話以後，便開始猥褻行為。遭到騷擾以後，小美嚇得起身離開，沒想到林男還利用體型優勢將門擋住，並且又出手猥褻，還開口詢問小美「什麼罩杯」，事後還要求小美裝作若無其事，整理好儀容再上樓。

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲社區主委性騷女總幹事，被判刑還要賠償20萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小美報警後指證歷歷，林男則對此辯稱，2人是合意的，小美上完廁所後便坐在他的腿上，並且帶著濃厚的煙味不斷索吻，實在是受不了瘋狂示愛的表現，才會伸手觸碰小美的隱私部位。

不過，由於小美事後情緒不穩、趴在管理桌上哭泣，且向其他人哭訴遭到侵犯，林男也開口為性騷事件道歉，稱「那我對不起妳」，桃園地院法官因此不採信林男的說法，依照強制猥褻罪判處1年2個月有期徒刑。

此外，民事的部分，小美也提出求償精神撫慰金80萬元，桃園地院民事庭法官審理後，判林男須賠償20萬元，全案仍可上訴。

 
