大陸 大陸焦點 特派現場

陸全球抓捕沈伯洋？　國台辦：「依法終身追責」針對極少數台獨份子

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.11.12） 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸《央視》日前釋出「起底沈柏洋」影片，內容引述大陸法學專家的看法，可透過國際刑警組織，展開全球抓捕及跨境司法合作，陸方要用何種具體事證申請國際司法合作？對此，大陸國台辦今（12日）只回應，沈伯洋破壞兩岸關係，大肆宣揚「台獨」分裂言論，長期從事「分裂國家犯罪行動」，「我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」最後，他強調，只針對極少數「台獨」頑固分子。

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「大陸《央視》日前釋出「起底沈柏洋」影片，內容引述大陸法學專家的看法，可透過國際刑警組織，展開全球抓捕及跨境司法合作，外界解讀近日陸方緊追沈案不放，已經掌握其具體軟肋或證據？請問國台辦回應？如真的以「全球追緝」方式對沈伯洋立案將是兩岸頭一遭，請問大陸方面會是以哪種具體事證向「國際刑警組織」提出跨境司法合作，是「台獨」？又或者是先針對出入港、澳、陸進行相關工作？」

陳斌華首先指出罪證稱，沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂言論，長期從事「分裂國家犯罪行動」，犯罪活動對其依法追究刑事責任，採取司法執法行動，是落實關於依法處置「台獨」頑固分子，分裂國家，煽動分裂國家犯罪的意見，維護國家統一的正義必要支持。

陳斌華強調，「對於沈伯洋破壞兩岸關係、分裂國家的『台獨』頑固分子，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

台媒《中時》也問，「陸委會主委邱垂正今天（12日）早上，剛剛在立法院表示，這是典型的跨國鎮壓，是針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇跟分化台灣。沈伯洋的事情，現在變成兩岸都說要『依法偵辦』，只是依據的法律不一樣，大陸怎麼看這場隔海上演的『法律戰』？」

陳斌華表示，台灣是中國的一部分，「台獨」是分裂國家、背叛民族嚴重犯罪行為，對極少數「台獨」頑固分子依法追究刑事責任。採取執法司法行動是反對台獨分裂，維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華再次強調，「凡是以身試法的『台獨』頑固分子無論身在何處，我們都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

最後，他說，有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣，謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子，「不針對不涉及廣大台灣同胞。」

11/10 全台詐欺最新數據

