遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠建議總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更指沈伯洋各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。台北市長蔣萬安今（14日）赴議會進行專案報告，議員徐立信3度詢問蔣萬安是否認為沈伯洋參選北市為最強對手，只見蔣萬安面露尷尬微笑強調，「市府團隊都在全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事，因為還有很長一段時間。」副市長李四川坐一旁也露出無奈笑容。

徐立信指出，立委沈伯洋遭中國發佈紅色追緝令，中國福建省泉州市公安局也以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，而八炯、閩南狼曾言希望蔣萬安要跟祖父蔣經國學習，不要跟中共談判，想請教市長「若您是蔣總統」，有機會跟中國溝通，是否願意不計前嫌，幫助八炯、閩南狼嗎？蔣萬安回應，任何國人發生該狀況，政府都應第一時間進行相關交涉與關心。

徐立信又問，面對中國的法律戰，未來的蔣總統會不計前嫌，來拯救八炯、閩南狼嗎？蔣萬安則說，政府的責任就該確保國人的安全，任何國人遇到這樣的狀況，政府都應去關心、了解進行交涉。徐立信也提出質疑，「所以不會甩鍋給立法院長嗎？」蔣萬安說，這就是中央政府的責任，他認為應該第一時間進行交涉。

徐立信話鋒一轉，「如果民進黨政府提名沈伯洋參選北市，是否認為是最強對手？」蔣萬安面露尷尬微笑，「今天是市政專案報告，離選舉還有很長一段時間，我想目前團隊都是專注市政方面全力的推動。」

徐立信續問，在市政的推動中，會有人去挑戰市政的內容，當然也會詢問到民進黨現在提名沈伯洋，您覺得是最強的嗎？蔣萬安停頓兩秒後，再度尬笑重申，「目前完全沒有在想選舉的事情，全力拚市政。」徐立信鍥而不捨再度詢問蔣萬安，假設是王世堅、沈伯洋、鄭麗君，這三人之間誰最強？

蔣萬安終於忍不住開口笑，「我們就是全力推動市政，謝謝議員關心。」徐立信也笑說，看到市長的笑容，感到很有信心，王世堅曾說蔣連任的機率高過95%，對此有何想法？蔣萬安跳針重申，「我們目前完全沒有在想選舉的事情。」

徐立信說，市長的市政推動，肯定會為了明年的連任去鋪路，假設4年任期有做不完的市政，依然會希望市民給你機會，讓你把事情做完？蔣萬安回應，「我們全力爭取市民的認同、肯定，只要為台北市好，為了所有市民的福祉、有利的事，我們都全力以赴。」

徐立信指出，看到市長的態度，覺得自己百分百會當選連任囉？蔣萬安先是看向兩旁的市府首長，再說「我想市府團隊都在全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事，因為還有很長一段時間」。

