國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

記者杜冠霖／台北報導

聯電創辦人曹興誠建議總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更指沈伯洋各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，沈伯洋今（14日）受訪時回應，他之前回應過，自己的戰場就是在立院。至於國民黨今（14日）做沈伯洋滿意度調查，沈則忍不住笑出來，他表示，「哈哈哈哈哈，我也沒有要選舉，通常對我做民調，大部分台灣人接到電話應該會說，沈伯洋是誰啊？」

對於國民黨做沈伯洋個人滿意度調查，沈伯洋回應，做這民調意義在哪？如果他今天被中國懲戒、通緝，想問大家的看法，那應該問如何看待習近平這樣對沈伯洋的民調，這才對吧，「如果單純做對我的滿意度，那只是議題相關的攻防，沒什麼意義，規格也太奇怪一點」。

至於聯電創辦人曹興誠希望沈伯洋選台北市長，沈表示，他之前回應過，自己的戰場就是在立院，這幾天出國原因也在這裡，國會外交是立委職責一環，他又在國防外交委員會，怎麼推動國安法案、維護國防、在外交上有突破，這是最重要的事情，且這個會期他也是黨團幹部，「做好工作最重要」。

至於有媒體稱可跟吳怡農雙帥對決？沈伯洋急回應，沒有沒有，只有一帥，「只有他（吳怡農）而已，沒有我，大家不要太抬舉我，謝謝」。

