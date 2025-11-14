側翼嗆「敢出國跟你姓」　沈伯洋今返國：難怪央視說我有個兒子

▲民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性通緝令。部分在野黨支持者嘲諷沈伯洋怕被追捕「不敢出國了」，還有網友嗆聲「沈伯洋要是敢出國我跟你姓」。孰料發文當日，沈伯洋出席德國聯邦議院聽證會，今（14日）上午返國出席立法院會，不少網友到該名「跟你姓」網友下方留言「沈先生好！」、「何時改姓」。沈也打趣留言回應，「難怪央視說我有一個兒子」。

一名在野黨支持者日前在Threads發文嗆聲「沈伯洋，你現在要是敢出國我跟你姓」、「要是被中國公安抓到，不敢想像中共到底有多狠，哈哈」，而沈伯洋當時人正在國外，受邀出席德國「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

不少網友就到該名「跟你姓」網友下方留言「沈先生好！」、「何時改姓」，而該名網友僅回應，「想怎樣？」、「這麼積極要給你頒獎嗎？」並未回應是否改姓的承諾，沈伯洋則轉發該則貼文留言截圖，並表示，「難怪央視說我有一個兒子，好大一盤棋」。

沈伯洋該回應，是源自央視曾播出長達7分半鐘的專題，要對沈伯洋「起底」。此外，其中一則謠言更指稱沈伯洋有一名兒子，因爸爸「搞分裂」被瑞士學校拒收。但事實上，沈伯洋僅有一個女兒，並沒有兒子。

沈伯洋今返國，受訪時表示，早上七點多到台北，這次算是很快速去德國聽證，以中國反應看起來，他們認為被突襲了，要快速反應，不管是跟蹤還是什麼，應該沒那麼容易啦。至於出發前是否有問外交部或國安會？沈回應，倒是沒有特定問哪些國家不能去，這次德國行是一兩個月前就被邀請，有跟外交部、國安會確認要出國，看起來沒問題，就出國了。