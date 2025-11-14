暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者周宸亘攝）



民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（14日）在社群平台發文表示，最近看到某人被國際通緝，但沈（指沈伯洋）沒被押，還有行動自由，相比民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲，到底誰比較專制、獨裁、兇狠？

陳佩琪在臉書表示，對於小草們這一年來不離不棄支持，她自認有義務分享或報告柯文哲的近況，她永遠記得小草們最常講的一句話是，「阿北、佩琪，我們永遠都在......」。

陳佩琪指出，柯文哲早年當醫師，都是騎自己的腳踏車去上班，那時U-bike不普及，後來當市長，改搭20路公車去市府，經過去年一整年，終日被關押在陰暗、3坪大牢房內的日子，沒運動、沒曬太陽，整個骨關節肌肉都退化了。

陳珮琪進一步指出，那天醫學會她不准柯文哲再一人騎腳踏車去，結果為了要自證自己還行，柯文哲用「台北等公車」的App找公車到站時間，但沒搞清楚方向，還一直跟她爭執到站時間，爭到最後讓她有點氣，所以才覺得柯文哲還沒完全回復到過去的狀態，雖然比之前說的恢復一半再多一點點了。

至於醫學會結束後，陳佩琪說，返程公車要等20分鐘，夫妻就乾脆散步回家，途中又難免提到這1年來的官司折磨，柯文哲說，極度厭煩看那種沒證據，就憑搜扣人家手機，從裡頭興文字獄的起訴書，明明大家可以做很多對國家社會有益的事，卻浪費時間在這種咬文嚼字的官司上。

陳佩琪強調，她在臉書常把京華城案比喻成殺人事件，案發時人不在國內，竟被當兇手抓去關一年，但柯文哲認為，更精確地說法，是這案子到底是不是命案，到底有沒有人被殺都不知道。

陳佩琪說明，柯文哲的意思，就是京華城案到底有沒有違反法條都搞不清楚，就先找一個人在國外、不可能犯案的市長關了一整年，因此，柯文哲也說，對官司的結論就一句話，「你們押了我一年， 到底查到了什麼？」。

在政治獻金案的部分，陳佩琪再指，柯文哲和她說，候選人都不會自己去看支出、申報的財務報表，而是找會計事務所代勞，有錯誤更正就好，錢也沒進私人口袋，但卻大動作用刑事來偵辦。

柯文哲還跟陳佩琪說，政治獻金捐贈也是如此，不論是要給柯文哲或給民眾黨，錢全部都用在黨務身上，一毛都沒進入私人口袋，錢是橫的、豎的，一眼都沒看過，怎麼貪污？

陳佩琪則認為，就算政治獻金的捐贈過程有瑕疵，最多也只是行政裁罰而已，但柯文哲竟然被抓去關了一年，然後再求刑個28.5年的？詐騙數十億的人，卻可以15萬交保，柯文哲的財務長只是回個「謝謝」的簡訊，就慘被羈押9個月，外加2000萬交保。

此外，陳佩琪直指，柯文哲更慘，不只7000萬交保，還要帶電子腳鐐，每天看著電子腳鐐，常常做家事時，走過柯文哲身旁，三不五時就被充電線絆倒，心中就一把怒火，明知柯文哲不會逃亡，卻用這種方式來對待他，就表明是羞辱人。

陳佩琪接著提到，最近看到某人被國際通緝，還問「證據呢？」，那她也想問民進黨政府，關押柯文哲一年，「證據呢？」，但沈（指沈伯洋）沒被押，還有行動自由，可以跑去國外開聽證會，聽說英文講得也很好，這給她很大的啟發和靈感，就是「練好英文」、「開國際記者會」。

最後，陳佩琪表示，民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲，一個在野黨的主席一年，行徑之兇殘，更是有過之而無不及，到底誰比較專制、獨裁、兇狠？大家可以比比看，她呼籲，台灣人醒醒吧，早日斷開民進黨，否則永無幸福快樂的日子。