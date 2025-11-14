　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者周宸亘攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（14日）在社群平台發文表示，最近看到某人被國際通緝，但沈（指沈伯洋）沒被押，還有行動自由，相比民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲，到底誰比較專制、獨裁、兇狠？

陳佩琪在臉書表示，對於小草們這一年來不離不棄支持，她自認有義務分享或報告柯文哲的近況，她永遠記得小草們最常講的一句話是，「阿北、佩琪，我們永遠都在......」。

陳佩琪指出，柯文哲早年當醫師，都是騎自己的腳踏車去上班，那時U-bike不普及，後來當市長，改搭20路公車去市府，經過去年一整年，終日被關押在陰暗、3坪大牢房內的日子，沒運動、沒曬太陽，整個骨關節肌肉都退化了。

陳珮琪進一步指出，那天醫學會她不准柯文哲再一人騎腳踏車去，結果為了要自證自己還行，柯文哲用「台北等公車」的App找公車到站時間，但沒搞清楚方向，還一直跟她爭執到站時間，爭到最後讓她有點氣，所以才覺得柯文哲還沒完全回復到過去的狀態，雖然比之前說的恢復一半再多一點點了。

至於醫學會結束後，陳佩琪說，返程公車要等20分鐘，夫妻就乾脆散步回家，途中又難免提到這1年來的官司折磨，柯文哲說，極度厭煩看那種沒證據，就憑搜扣人家手機，從裡頭興文字獄的起訴書，明明大家可以做很多對國家社會有益的事，卻浪費時間在這種咬文嚼字的官司上。

陳佩琪強調，她在臉書常把京華城案比喻成殺人事件，案發時人不在國內，竟被當兇手抓去關一年，但柯文哲認為，更精確地說法，是這案子到底是不是命案，到底有沒有人被殺都不知道。

陳佩琪說明，柯文哲的意思，就是京華城案到底有沒有違反法條都搞不清楚，就先找一個人在國外、不可能犯案的市長關了一整年，因此，柯文哲也說，對官司的結論就一句話，「你們押了我一年， 到底查到了什麼？」。

在政治獻金案的部分，陳佩琪再指，柯文哲和她說，候選人都不會自己去看支出、申報的財務報表，而是找會計事務所代勞，有錯誤更正就好，錢也沒進私人口袋，但卻大動作用刑事來偵辦。

柯文哲還跟陳佩琪說，政治獻金捐贈也是如此，不論是要給柯文哲或給民眾黨，錢全部都用在黨務身上，一毛都沒進入私人口袋，錢是橫的、豎的，一眼都沒看過，怎麼貪污？

陳佩琪則認為，就算政治獻金的捐贈過程有瑕疵，最多也只是行政裁罰而已，但柯文哲竟然被抓去關了一年，然後再求刑個28.5年的？詐騙數十億的人，卻可以15萬交保，柯文哲的財務長只是回個「謝謝」的簡訊，就慘被羈押9個月，外加2000萬交保。

此外，陳佩琪直指，柯文哲更慘，不只7000萬交保，還要帶電子腳鐐，每天看著電子腳鐐，常常做家事時，走過柯文哲身旁，三不五時就被充電線絆倒，心中就一把怒火，明知柯文哲不會逃亡，卻用這種方式來對待他，就表明是羞辱人。

陳佩琪接著提到，最近看到某人被國際通緝，還問「證據呢？」，那她也想問民進黨政府，關押柯文哲一年，「證據呢？」，但沈（指沈伯洋）沒被押，還有行動自由，可以跑去國外開聽證會，聽說英文講得也很好，這給她很大的啟發和靈感，就是「練好英文」、「開國際記者會」。

最後，陳佩琪表示，民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲，一個在野黨的主席一年，行徑之兇殘，更是有過之而無不及，到底誰比較專制、獨裁、兇狠？大家可以比比看，她呼籲，台灣人醒醒吧，早日斷開民進黨，否則永無幸福快樂的日子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

簡舒培爆北市社會局長涉違利益迴避　吹哨者還是蔣萬安競選幹部

台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」

蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

簡舒培爆北市社會局長涉違利益迴避　吹哨者還是蔣萬安競選幹部

台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」

蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

寇乃馨親夫妻明算帳！　「3小時2100萬」跟黃國倫共創金流

伊能靜「聽兒子真情告白」淚崩：沒給完整家庭，但愛只會更多

黑豹旗／從領先被逆轉到延長再翻盤　成功商水氣走中山工商闖16強

快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴　12人名單曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

巴黎街頭偶遇鄭芯恩！網友驚呼：「超美」竟是她為思薇爾拍大片

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

季報財報利多助攻　償債能力提升非投等債迎布局良機

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

政治熱門新聞

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯稱赴中自首？回嗆懸賞通緝獎金少

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

即／前環保署長林俊義辭世　享壽87歲

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

黃敬平節目影射「沈伯洋領CIA錢」　名嘴暴怒：民代不該拿謠言鬼扯

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

台灣年總工時2030小時　世界第五多

更多熱門

相關新聞

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

聯電創辦人曹興誠建議總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更指沈伯洋各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，沈伯洋今（14日）受訪時回應，他之前回應過，自己的戰場就是在立院。至於國民黨今（14日）做沈伯洋滿意度調查，沈則忍不住笑出來，他表示，「哈哈哈哈哈，我也沒有要選舉，通常對我做民調，大部分台灣人接到電話應該會說，沈伯洋是誰啊？」

沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：多行不義必自斃

沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：多行不義必自斃

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

關鍵字：

陳佩琪沈伯洋中共中國柯文哲京華城政治獻金通緝

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面