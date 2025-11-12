美福特號航母「進駐拉美」　馬杜洛下令全民抗戰

▲福特號是美國最新、也是全球最大的航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國官員證實，美軍最新型航空母艦福特號已駛入拉丁美洲海域，此舉被視為對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的強烈施壓，而面對美軍壓境，馬杜洛下令全國軍民進入備戰狀態，揚言若美國入侵，「數百萬持槍的男女將起身保衛祖國。」

美軍集結加勒比海 「福特號」進駐震撼南美

美國五角大廈證實，福特號航空母艦打擊群正式進入拉丁美洲海域，並指出此舉將有助於打擊毒品走私、摧毀跨國犯罪組織。2017年開始服役的福特號（USS Gerald R. Ford）是美國最新、也是全球最大的航空母艦，艦上搭載超過75架戰機與5000名官兵。

川普（Donald Trump）上月親自下令部署福特號，這讓原本就緊張的加勒比海局勢更加緊繃。美軍目前已在當地集結8艘軍艦、一艘核子潛艦與多架F-35戰機，近期更進行至少19次對疑似毒品船隻的攻擊行動，造成76人喪生。

《路透社》報導指出，美軍同時正在整修一座冷戰時期廢棄的加勒比海海軍基地，顯示華府可能準備長期駐軍。川普甚至暗示，不排除對委內瑞拉發動地面作戰，稱「下一步就是陸地行動」。

委內瑞拉備戰 推兩大防禦戰略

面對美方威脅，馬杜洛政府啟動全國防禦計畫，軍方內部擬定兩項戰略：一是名為「長期抗戰」（resistencia prolongada）的游擊戰術，另一則是代號「無政府化」（anarchization）的街頭混亂戰略。

▲馬杜洛下令全國軍民進入備戰狀態。（圖／路透）



根據《路透社》取得的軍事文件，委內瑞拉計劃在全國超過280個地點部署小型部隊，進行破壞與游擊行動；若美軍真的入侵，政府還可能動員情報單位與親政府武裝力量在首都卡拉卡斯（Caracas）街頭製造混亂，使外軍陷入失控局面。

馬杜洛強調，全國已有800萬名平民接受民兵訓練，「若美軍來犯，委內瑞拉將團結抗敵。」但軍方內部消息指出，實際能參與游擊抵抗的正規軍與國民警衛隊約6萬人，「無政府化」戰略中能上街的人僅約5000至7000人。

武器老舊、士兵低薪 軍心恐難久撐

委內瑞拉軍方裝備多為老舊俄製武器，包括20架蘇愷（Sukhoi）戰機、老式直升機與肩射防空飛彈。馬杜洛已向俄羅斯請求協助維修與升級，並誇口全國擁有5000枚「伊格拉-S」（Igla-S）防空飛彈，「已部署到最後一座山、最後一個城市」。

然而，消息人士坦言，委內瑞拉軍力與美軍差距懸殊，加上低薪與缺糧問題嚴重，恐難支撐長期抗戰。一般士兵月薪僅約100美元（約新台幣3250元），連基本生活開銷都難以負擔。部分部隊甚至必須向地方糧商交換食物以維持作戰。

馬杜洛：我們不想戰爭 但會戰到最後

雖然外界普遍不看好委內瑞拉的軍事實力，但馬杜洛仍透過國營電視多次強調「全民皆兵」的決心，並指控華府意圖推翻他。

「他們以為轟炸就能結束一切？這是我們的國家！」內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）在電視上喊話。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）也在軍演中表示，「我們不想戰爭，但若被攻擊，整個國家都會團結起來回應。」

防務分析師龐特（Andrei Serbin Pont）則指出，馬杜洛展示武器的真正目的並非展現軍力，而是傳遞一種「混亂威懾」訊息——提醒外界，若發動戰爭，這些武器可能落入游擊隊、叛軍或民兵手中，讓整個南美陷入更大的動盪。