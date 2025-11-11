　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

反潛反艦一把抓　直-20F首度亮相福建艦甲板

▲▼2架直-20F反潛直升機首度公開亮相福建艦航母飛行甲板。（圖／翻攝自央視）

▲2架直-20F反潛直升機首度公開亮相福建艦航母飛行甲板。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸眾所矚目的福建艦宣布入列，讓中國正式邁入三航母時代，在官媒陸續發布飛行甲板的畫面中，2架直-20F反潛直升機也首度在這艘電磁彈射型航母上公開亮相。直-20F擁有高續航能力可進行持續的反潛巡邏，掛載的鷹擊-9空艦導彈可打擊1000噸級艦船，一機擁有反潛和反艦性能。

直-20F（ Z-20F）是中國海軍現役性能最好的反潛直升機，將逐步取代4噸級航程和作戰半徑欠缺的直-9C反潛型和直-9D反艦型直升機。該直升機由兩台大陸國產渦軸-10渦輪軸發動機提供動力，最大速度可達360公里/小時，最大航程800-1000公里，滯空時間4-5小時，巡航速度為290公里/小時，作戰半徑為560公里。

公開資料顯示，直-20F配備專門的反潛傳感器和武器，包含魚-7輕型魚雷、磁異探測器（MAD）以及功能上類似於美國AN/AQS-22機載低頻聲納（ALFS）的吊放聲納系統，同時在機身左側安裝聲納浮標發射器，以增強水下探測能力。此外，該機還可以攜帶自導深水炸彈，並裝備KD-10空對地導彈，以增加其對水面目標的攻擊能力。

機頭下方的大圓盤內置機載對海搜索/警戒雷達，機內的反潛操作手則使用短翼斜上方球形觀察窗，可及時發現各類潛艇露出水面的潛望鏡和常規潛艇通氣管狀態下的航行等目標，或對反潛魚雷和航空深水炸彈等反潛武器的攻擊效果進行觀察和評估等。

▲▼鷹擊-9E反艦導彈。（圖／新浪軍武）▲▼直-9D艦載直升機配置反艦導彈。（圖／新浪軍武）▲▼反艦導彈發射。（圖／央視）

▲直-9D配置鷹擊-9E反艦導彈。（圖／翻攝自新浪軍事）

值得注意的是，直-20F的兩個短翼上掛載4枚鷹擊-9輕型空艦導彈，其彈長約2.6米、彈重105公斤，巡航速度0.85馬赫，直升機空射距離約15公里，同時採用半穿甲高爆彈頭，可打擊1000噸級及以下的艦船，對於38節以上高航速的導彈艇同樣能精準打擊。

也就是說，直-20F既能攜帶反潛浮標和魚-7型324毫米輕型反潛魚雷，在海上執行航空搜潛/攻潛作業，也能外掛載鷹擊-9輕型反艦導彈，實施對海上輕型艦船等目標的打擊，可說明一機就體現出擁有反潛和反艦性能，也因此在多款新型戰艦部署上陸續取代直-9C反潛型和直-9D反艦型直升機。

但據了解，直-20F的產量卻無法趕上艦艇下水餃的速度，目前中國海軍除了3艘航母外，包含8艘055型導彈驅逐艦、40多艘052型系列導彈驅逐艦以及兩棲攻擊艦，讓直-20F的需求量飆到100多架，甚至出現055大驅的直升機庫中，2架直20F的坑位呈現空蕩蕩，只能暫時使用直-9湊數的窘境。

▼在055艦進行起降的直-20F。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國官媒首度曝光直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光
花蓮瑞穗鄉奇美國小停止上班上課　全台12日停班停課一覽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

反潛反艦一把抓　直-20F首度亮相福建艦甲板

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

反潛反艦一把抓　直-20F首度亮相福建艦甲板

巴基斯坦法院門口自殺炸彈釀12死27傷　巴基斯坦塔利班坦承犯案

法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

6座古羅馬雕像被偷！　大馬士革國家博物館急關門

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

「長條鳳凰」大變形撞台灣　紫爆雨下到新北！估最快下午登陸

開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

川普談中國突轟法國「科技被課不平稅」：你以為法國人比較好嗎

國際火線／降智的勝利：從《暗河傳》看陸劇的沈淪

花蓮明利村再淹水！村長怒轟中央　經部急回應：評估淹水風險較低

類銀河惡魔城《Possessor(s)》通關老實說　新手入門好選擇

【南方澳土石流】鳳凰颱風豪雨炸宜蘭！馬路遭泥水淹沒

軍武熱門新聞

反潛反艦一把抓直-20F上福建艦

殲-20髒了用紙巾擦機身就好？

機器狼首秀搶灘出師不利

全球首艘電彈兩棲攻擊艦即將海試

俄最新護衛艦2號艦下水試航

揭密！　最後大規模古代戰爭怎打？

戰時能作戰　高寒地救援訓練班結訓

功勛飛行員：殲-20可指揮無人機

　M60A3戰車苗栗演練「縱深防禦作戰」

解放軍野戰口糧曝光　比美軍好吃嗎？

殲-35摺疊登機梯幾乎復刻美F-35

陳舟：中國國防費客觀、透明

法國人野戰軍糧　1包可換5包美軍糧

第五作戰區宿舍新建每戶3房2廳2衛

更多熱門

相關新聞

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝 代號「玄龍」或已正式服役

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝 代號「玄龍」或已正式服役

11月11日為解放軍空軍成立76週年，官方發表主題微電影《夢遠》表示慶祝。影片其中一段畫面顯示，攻擊-11無人機代號「玄龍08」與殲-20等戰機編隊協同，被視為該型機正式服役的訊號，成為軍事迷觀察熱議焦點。

地雷炸傷2泰軍！泰柬和平協議破局　川普白忙

地雷炸傷2泰軍！泰柬和平協議破局　川普白忙

全世界都怕川普　澤倫斯基：我們是朋友

全世界都怕川普　澤倫斯基：我們是朋友

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

關鍵字：

福建艦反潛直-20F反艦鷹擊-9大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

鳳凰減肥「大迴轉」撲高屏　穿尾風向變

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染險喪命」！

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面