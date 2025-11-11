反潛反艦一把抓　直-20F首度亮相福建艦甲板

▲2架直-20F反潛直升機首度公開亮相福建艦航母飛行甲板。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸眾所矚目的福建艦宣布入列，讓中國正式邁入三航母時代，在官媒陸續發布飛行甲板的畫面中，2架直-20F反潛直升機也首度在這艘電磁彈射型航母上公開亮相。直-20F擁有高續航能力可進行持續的反潛巡邏，掛載的鷹擊-9空艦導彈可打擊1000噸級艦船，一機擁有反潛和反艦性能。

直-20F（ Z-20F）是中國海軍現役性能最好的反潛直升機，將逐步取代4噸級航程和作戰半徑欠缺的直-9C反潛型和直-9D反艦型直升機。該直升機由兩台大陸國產渦軸-10渦輪軸發動機提供動力，最大速度可達360公里/小時，最大航程800-1000公里，滯空時間4-5小時，巡航速度為290公里/小時，作戰半徑為560公里。

公開資料顯示，直-20F配備專門的反潛傳感器和武器，包含魚-7輕型魚雷、磁異探測器（MAD）以及功能上類似於美國AN/AQS-22機載低頻聲納（ALFS）的吊放聲納系統，同時在機身左側安裝聲納浮標發射器，以增強水下探測能力。此外，該機還可以攜帶自導深水炸彈，並裝備KD-10空對地導彈，以增加其對水面目標的攻擊能力。

機頭下方的大圓盤內置機載對海搜索/警戒雷達，機內的反潛操作手則使用短翼斜上方球形觀察窗，可及時發現各類潛艇露出水面的潛望鏡和常規潛艇通氣管狀態下的航行等目標，或對反潛魚雷和航空深水炸彈等反潛武器的攻擊效果進行觀察和評估等。

▲直-9D配置鷹擊-9E反艦導彈。（圖／翻攝自新浪軍事）

值得注意的是，直-20F的兩個短翼上掛載4枚鷹擊-9輕型空艦導彈，其彈長約2.6米、彈重105公斤，巡航速度0.85馬赫，直升機空射距離約15公里，同時採用半穿甲高爆彈頭，可打擊1000噸級及以下的艦船，對於38節以上高航速的導彈艇同樣能精準打擊。

也就是說，直-20F既能攜帶反潛浮標和魚-7型324毫米輕型反潛魚雷，在海上執行航空搜潛/攻潛作業，也能外掛載鷹擊-9輕型反艦導彈，實施對海上輕型艦船等目標的打擊，可說明一機就體現出擁有反潛和反艦性能，也因此在多款新型戰艦部署上陸續取代直-9C反潛型和直-9D反艦型直升機。

但據了解，直-20F的產量卻無法趕上艦艇下水餃的速度，目前中國海軍除了3艘航母外，包含8艘055型導彈驅逐艦、40多艘052型系列導彈驅逐艦以及兩棲攻擊艦，讓直-20F的需求量飆到100多架，甚至出現055大驅的直升機庫中，2架直20F的坑位呈現空蕩蕩，只能暫時使用直-9湊數的窘境。

▼在055艦進行起降的直-20F。（圖／翻攝自央視）