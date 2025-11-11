　
大陸 大陸焦點 特派現場

桂台論壇共創AI新機遇　潘賢掌：兩岸加強經濟合作是人間正道　

▲▼ 第21屆「桂台經貿文化合作論壇」今（11日）在廣西南寧舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第21屆「桂台經貿文化合作論壇」今（11日）在廣西南寧舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南寧報導

第21屆「桂台經貿文化合作論壇」今（11日）在廣西南寧舉行開幕式，本屆論壇以「共享AI新機遇、推進桂台合作新發展」為主題，聚焦桂台兩地在人工智慧、產業創新及文化交流等領域的合作新契機。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席開幕式並致詞，強調兩岸經濟融合是「人間正道」，呼籲廣大台胞「把握時代機遇，積極融入祖國發展」。

潘賢掌在致詞中首先代表中共中央台辦、國務院台辦對論壇召開表示熱烈祝賀，並向長期致力於兩岸交流合作的各界朋友、特別是台胞致以誠摯問候。他指出，不久前中共二十屆四中全會審議通過《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為大陸未來五年發展作出頂層設計與戰略規劃，也明確提出推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的目標任務，體現對台工作在「強國建設、民族復興」進程中的戰略定位。

▲▼ 第21屆「桂台經貿文化合作論壇」今（11日）在廣西南寧舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌指出，今年以來，在全球變局加速演進的背景下，大陸經濟展現強勁韌性，前三季度GDP同比增長5.2%，製造業總量連續16年穩居世界首位。新能源汽車、人工智慧、生物醫藥等戰略性新興產業已成為經濟增長引擎，體現大陸以高品質發展、高水平開放應對各種不確定性的實力。

潘賢掌強調，儘管民進黨當局持續干擾阻撓，但今年前三季度兩岸貿易額仍達2371億美元、同比增長8.8%，「這充分說明兩岸經濟合作動能充沛，是任何人任何力量都阻擋不了的時代潮流。歷史和現實都深刻說明兩岸經濟同屬，中華民族經濟脫不了鈎、斷不了鏈，唯有加強合作才是人間正道，才能更多造福兩岸同胞。」

他進一步指出，今年適逢「台灣光復80週年」，上月國家設立「台灣光復紀念日」，體現國家意志與民意共識。潘賢掌說，台灣光復是全民族抗戰的重要成果，是「兩岸同胞血濃於水的歷史見證與法理事實」，「我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標，並有足夠能力挫敗台獨分裂，推動兩岸關係和平發展」。

最後，他呼籲台灣同胞「堅守民族大義、維護九二共識、反對台獨分裂與外來干涉」，共同推動祖國完全統一與民族偉大復興。同時肯定廣西在兩岸交流合作中的角色，指出廣西作為「海上絲綢之路」重要樞紐與面向東盟的前沿窗口，區位優勢與產業條件。他強調，中央台辦將繼續支持廣西擴大對台交流合作，助力廣西成為「廣大台胞台企扎根發展的熱土」。

▲▼ 第21屆「桂台經貿文化合作論壇」今（11日）在廣西南寧舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，郭金龍指出，廣西「背靠大西南、比鄰粵港澳、面向東南亞」，在區位上具有獨特優勢。隨著《中國—東盟自貿區3.0版議定書》的簽署，廣西在面向東盟開放工作中將發揮更重要的前沿和窗口作用，並將充分利用新的貿易便利化政策，加快構建更高水平的開放型經濟體系，努力成為「國際國內雙循環」的重要節點。

他指出，本屆論壇以「共享AI時代的新機遇、推進桂台合作新發展」為主題，緊扣「新質生產力」概念，具有鮮明時代意義。兩岸企業家峰會高度重視桂台合作，今年初已派出駐台與大陸雙方的聯合調查組，走訪廣西多個重點城市，深入了解AI產業與製造業合作潛力。他強調，桂台合作不僅是地方層面的交流，更是推動兩岸經濟融合、促進共同發展的重要平台。

▲▼ 第21屆「桂台經貿文化合作論壇」今（11日）在廣西南寧舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘則表示，他對廣西AI產業的發展藍圖印象深刻，回憶起今年2月與廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面時，陳剛特別強調廣西將積極發展AI軟硬體產品與服務產業供應鏈，並以此帶動區域經濟轉型升級。「廣西要建設成為東盟AI產業發展應用的領頭羊，這是一個非常具有前瞻性的戰略布局。」

他進一步指出，今年3月7日，廣西工信廳正式發布《廣西人工智慧＋製造行動方案（2025—2027年）》，明確提出推動AI產業創新與製造業融合發展的路線圖，並將廣西定位為「中國與東盟人工智慧創新合作核心區」，這項規劃「具有時代意義與國際戰略價值」，將使廣西在新一輪科技革命與產業變革中取得先機。

尹啟銘也回憶，曾在貴州參觀鴻海集團位於貴陽的資料中心，該中心建在山洞內，利用自然風流冷卻伺服器，以節能方式解決散熱問題，「這是地方政府與企業合作的創新典範」。他指出，廣西目前的發展策略，正體現同樣的創新精神與前瞻視野。

談及兩岸合作，他分析，台灣在資訊產業高端設備、數據中心及半導體製造方面具備堅實基礎，從晶片設計、封裝、測試到伺服器生產與資料中心建設，形成完整供應鏈；而大陸則在演算法、大數據與AI大模型訓練等軟體技術領域處於領先地位。

「這是一個軟硬體強強結合的完美格局。」尹啟銘強調，兩岸在AI產業的互補性，將為桂台合作開啟嶄新篇章，也為台灣企業布局大陸及東盟市場提供新機遇。他呼籲雙方攜手推進AI產業創新合作，共同打造面向未來的科技生態圈。

廣西南寧台商桂台會潘賢掌郭金龍尹啟銘

