大陸 大陸焦點 特派現場

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

▲颱風過後十餘天，廣西百色部分鄉村仍泡在水裡。（圖／翻攝上游新聞）

▲颱風過後十餘天，廣西百色部分鄉村仍泡在水裡。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

颱風「博羅依」與「麥德姆」接連侵襲大陸南方省市，廣西百色多地持續受到澇災影響，部分村莊被洪水圍困超過十天。其中，靖西市新甲鄉多個村落已成「水上孤島」，村民生活受阻，甚至讓外界誤以為是「山水畫景」、「現代水鄉」，實為洪災未退的「水鄉澤國」受困地區。

▲颱風過後十餘天，廣西百色部分鄉村仍泡在水裡。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，靖西市政府16日證實，新甲鄉部分村落確實被積水包圍，水利局已派員勘探，制定排水措施。當地連日暴雨雖已停止，但低窪地帶如大甲街、大進村、荷門村等五個自然村仍嚴重積水，主要道路被阻，居民出行與物資運送皆受影響。

為解決出行問題，村民只能自發建設臨時鐵橋。據靖西融媒體中心消息，大甲街居民經過32小時連夜施工，搭起一座長82公尺、寬0.7公尺的鐵橋，使學生能緊急恢復上學、病患能順利就醫。

新甲鄉政府工作人員表示，災情發生後，政府已轉移部分居民並設置臨時安置點，但仍有村民選擇留守，村內目前仍處停電狀態，僅靠外界捐贈物資維持生活，「安排了人員以衝鋒舟（橡皮艇）和皮划艇接送村民，保障基本需求。」

靖西市政府工作人員指出，內澇情況仍未緩解，部分村莊水位維持十多天未退，村內缺水缺電，發電機也難以運作，「有些村民堅持住在家裡，我們會運送食物與飲水進村。」

當地水利局已派出抵達現場勘探，正在制定具體排澇方案，當地應急管理局則強調，暫無人員傷亡通報，但排水進度受地形與天候影響，「目前仍在全力搶排中，何時能完全退水尚無時間表。」
 

