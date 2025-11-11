廣西AI創新！晶片到AI翻譯眼鏡　台、陸前進東盟產業新鏈條

▲位於廣西南寧的邁越科技銷售的AI眼鏡引起外界高度關注 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南寧報導

廣西正加速打造「中國—東盟人工智慧走廊」，從半導體產業鏈到AI穿戴設備，台商成為重要推手之一。近日，廣西省委書記在考察中親自佩戴AI翻譯眼鏡，引起外界高度關注。不管是台商、陸企都在進攻人工智慧產業，成為南寧對接東盟的兩岸助力新名片。

走進南寧高新區，「中國—東盟國家人工智慧創新合作中心」即將更名為「中國—東盟國家人工智能應用合作中心」，簡稱「南A中心」。講解員韋丁睿表示，「南A」寓意「南方國家、南南合作、東南亞國家、南寧核心節點」，象徵廣西作為中國—東盟人工智慧合作的重要樞紐。

他指出，廣西具備「多、快、好、省」四大優勢：一是與東盟往來密切，語言與文化資源豐富；二是南寧距離東盟最近，交通與通訊暢通；三是擁有成熟AI技術與算力支撐；四是能大幅降低溝通與落地成本。

南A中心採「一節點、兩板塊、多中心」佈局，南寧核心節點負責交流展示與資本賦能；中國板塊聚焦研發輸出；東盟板塊則強化應用落地。截至目前，寮國、馬來西亞海外中心已率先落地，寮國中心更於今年9月東博會期間正式啓用，成為中心在東盟的首個海外站點。​

▲邁越科技執行董事、總裁鄧彩蝶，。（圖／記者任以芳攝）

邁越科技AI眼鏡亮相 成廣西創新代表作之一

今年九月到東博會，廣西壯族自治區黨委書記陳剛也親自佩戴AI眼鏡發表歡迎致辭「大家注意到，今天我沒有帶講稿，而是戴了一副廣西企業生產、具有實時清晰提詞功能的智能眼鏡，講稿就在我的眼鏡里。大家看不到，我能看到。」引起外界關注。

，廣西本土高科技企業邁越科技股份有限公司自主研發、生產的「AI翻譯眼鏡」成為焦點企業，該公司於2023年登陸香港主板，主攻大數據、雲計算與AI研發，今年推出的「AI翻譯眼鏡」在展會上掀起熱潮。

邁越科技執行董事、總裁鄧彩蝶也介紹公司這款「AI翻譯眼鏡」，在北京、成都、深圳、香港及南寧設有五大研發中心，落實「北上廣研發、廣西集成、東盟應用」策略。

她進一步介紹，AI眼鏡經多年研發，克服穿戴式設備的痛點，更整合即時投影、語音互動、AI翻譯與智慧提詞等多重功能。佩戴者可在鏡片中直接閱讀講稿或翻譯內容，實現138種語言的即時互譯，其中東盟小語種的識別準確率高達90%，真正做到「看得見、聽得懂、說得準」。目前銷售到越南、泰國、馬來西亞與柬埔寨等國。

鄧彩蝶指出，邁越借助香港國際化平台與大灣區優勢，正構建通向台灣、東盟與歐盟的市場網路。「我們希望以人工智慧為橋梁，推動兩岸與東盟的技術共創與市場共榮。」

▼ 廣西出產AI眼鏡大放異彩 。（圖／翻攝 百度）

▲初芯積體電路臺籍工程師融入南寧，電腦上擺放「乖乖」的台灣文化也帶來當地。（圖／受訪者提供）

台資半導體鏈集聚南寧 形成「初芯」勢力

隨著政策扶持與產業聚合效應顯現，越來越多台商半導體企業落戶南寧。初芯積體電路設計公司負責人歐文介紹，「大概2000年開始，公司主要致力在國產化的顯示晶片的設計，因為之前大陸缺晶少屏嗎，經過10年努力，目前已經攻克了少屏的問題，目前還是屬於缺晶的狀況。」

歐文表示，「晶片大概8成的生產都是在集中在韓國跟台灣，所以其實大陸市場大概佔了2成。」他認為，大陸國內還有空間可以去努力，主攻國產化顯示晶片目標邁進，填補市場空白。

南寧產投的集聚效應明顯，「這裡正在形成完整的半導體產業鏈，從封裝廠到客戶端一條龍發展更快，產品可直接輸往東盟，地緣相近性讓我們與越南等國的業務往來十分便利。」

公司專注於國產化顯示晶片研發，致力打破「缺晶片」瓶頸。歐文強調，從晶圓廠到封測廠皆選用國內供應商，「避免被美方『卡脖子』」，未來市場將鎖定大陸與東南亞。

他也補充介紹，台籍員工也很適應南寧生活，「當地有人才公寓，氣候、夜市氛圍與台灣相似，大家融入度很高」。​目前，公司管理團隊以台籍為主，「台籍幹部通過『一對一』方式，把台灣技術傳授給大陸同事，實現技術落地與生產複製」。

▲華芯振邦半導體公司海外業務處經理賴文堯 。（圖／記者任以芳攝）

華芯振邦「兩岸團隊共築封測基地」

華芯振邦半導體公司則在廣西建構晶片封裝測試（封測）生產基地，成為兩岸技術融合的典範。華芯振邦半導體公司海外業務處經理賴文堯介紹，公司選擇落戶南寧，是看中政府政策支持與區位優勢，「離深圳與東盟市場近，是中國連接東南亞的重要門戶」。

他透露，企業獲得優質場地與時間優惠，吸引台灣工程師進駐。目前公司管理團隊多為台籍幹部，採「一對一」技術傳授，讓大陸員工能快速掌握封測工藝。「我們將台灣技術在這裡1:1複製與生產，形成兩岸協同的新模式。」

賴文堯認為，「晶片在各行各業都不可或缺，從顯示到機器人應用，國產芯落地中國，是一件非常正向的事情。」

從「南A中心」的協同平台，到台商初芯、華芯振邦，以及大陸本土邁越等企業的實體落地，廣西正形成從晶片設計、封測生產到AI應用的全鏈條體系。地方政府積極打造中國—東盟人工智慧合作示範區，並以「AI＋東盟」為新引擎，推動台商技術與本地創新深度融合。