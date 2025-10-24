廣西村莊泡水逾半月仍未解　村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

▲積水未退的小聚居地只是整個百色困境的縮影。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣西百色連遭三個颱風「樺加沙」、「博羅依」及「麥德姆」侵襲重創，多地出現嚴重內澇，部分村莊泡水超過半個月仍未退去，村民房屋受損、莊稼腐爛，年復一年的災害在今（2025）年更加嚴重，使得許多務農村民心灰意冷，更有人無奈感嘆，「明年不想再種了，今年又白幹了。」

▲村民利用簡易的自製水上載具移動。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導， 廣西百色市遭遇持續強降雨，多個村鎮出現嚴重內澇。洪水淹沒道路，漫入田地，湧進房屋，將村莊浸泡水中。當地為喀斯特地貌，一些村莊位於窪地，四面環山，形如「鍋底」，地下河密佈。

當地在往年逢強降雨，位於「鍋底」的村莊便容易積水，但憑藉溶洞滲排等，積水很快退去。然而這一次，洪水卻遲遲未退。

數據顯示，百色全市共有365處內澇點，截至22日中午，仍有69處未退水。受災村民這些日子忙著清理滿屋泥漬、打撈倒塌的農具與枯黃莊稼。對許多人而言，重啟生活的過程艱難而漫長。

玉萍（化名）家的房子在村子前排且地勢低窪。9月30日，積水開始湧入屋內，當時只有她七旬父母在家。老人起初還不慌張，邊搬糧食上樓邊趕牛馬上山，但到10月3日，水勢驟漲，眼看淹到二樓轉角，只能急忙打電話給在南寧打工的女兒。

玉萍表示，踩著水回家時，路上積水已經過膝，車進不來，只能步行，那晚與家人整夜搬傢俱，「外面風雨交加，房子就像飄在水上。」

▲積水遲遲未退，甘蔗田全泡在水裡。（圖／翻攝澎湃新聞）

靖西市龍臨鎮龍明村村民阿琳（化名）說，全屯約四十戶人家，每戶有兩三畝地，這次「幾乎家家受災」。她指著被淹的田地說，甘蔗和水稻全泡在水裡，「水面上漂著稻草，以前大家會把稻草紮好曬乾，這次都來不及。」

阿琳的鄰居阿梅（化名）已連續三年受災，前年種稻全毀便改種甘蔗，結果仍被淹，只能無奈地嘆道，「今年又白幹了！」她苦笑說，已經萌生放棄念頭，「不想再種地了，白費力氣。」

▲當地村民把傢俱及用品搬到屋頂曬。（圖／翻攝澎湃新聞）

雖然阿琳安慰母親「可能只是氣話」，但她也承認，如今的村民收入幾乎全靠農作，一旦土地失收，生活便陷入困境。

洪水未退的田地，如今竟成了臨時「釣魚場」，村民靠捕魚度日，等待水位下降。阿琳說，水退後雜草會先長出，「人還是會再種，畢竟生活得繼續。」