被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

▲子涵自習課上看恐怖片後，出現身體不適。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣西南寧橫州市一名女學生子涵（化名）日前在自習課上，觀看完恐怖電影後，突發精神異常送醫治療。子涵的家屬一氣之下，將學校告上法院，認為校方同意播放恐怖片導致女兒患病。法院審理後認定，學校審核不當，須承擔部分責任，最終由保險公司賠償學生9182元人民幣（約新台幣4萬元）。

據《九派新聞》報導，子涵就讀於橫州市某所學校，某日下午，班上部分學生提議觀賞電影，經班導師及全班同意後，選看一部恐怖片。當晚，子涵在與母親聊天時，出現胡言亂語的異常行為，數日後由父母帶往醫院治療，被診斷為「急性短暫性精神病性障礙（Acute and Transient Psychotic Disorder）」。





▲法院認為，校方須負起賠償責任。（示意圖／CFP）

子涵的父母認為，女兒的病情與觀看恐怖電影存在直接因果關係，主張校方在活動安排與內容審查上有疏失，因此提告要求賠償各項損失，共計3萬餘元（約新台幣13萬元）。學校則辯稱，子涵發病的根本原因可能是個人體質或潛在疾病所致，與校方教育管理無關，並表示校方已設立多項制度，加強學生心理健康教育，僅同意承擔10%的責任，且由保險公司負責賠償。

法院審理後指出，根據醫院出院紀錄及疾病證明書，子涵自觀影當晚出現症狀，至入院期間，均有連續性，且其先前無精神疾病病史，也無家族遺傳紀錄，可見觀看恐怖片與其病情誘發具直接關聯。

法院認為，觀影活動經校方批准舉辦，學校在影片內容審查及管理上確有疏失，應負相應責任。最終酌定校方承擔30%的責任，由保險公司賠償子涵經濟損失9182元。