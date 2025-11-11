漢堡王中國也被中資買下　成立合資公司注資3.5億擁83％股權

▲漢堡王中國由中資CPE源峰買下經營權。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

繼星巴克中國後，又一家國際餐飲巨頭在中國業務出現股權變動。中國投資機構CPE源峰昨（10）日宣佈與美國餐飲品牌漢堡王（Burger King）達成戰略合作，雙方將成立「漢堡王中國」合資公司，CPE源峰將持有約83%股權，正式成為控股方。

《第一財經》報導，11月10日，CPE源峰宣佈與美國餐飲品牌漢堡王達成戰略合作，雙方將成立合資企業（漢堡王中國）。該交易之前，餐飲品牌國際集團（Restaurant Brands International，RBI） 的一家子公司持有漢堡王中國近100%的股權。

根據協議，CPE源峰將向新公司注入3.5億美元，用於擴張門市、推動菜單創新與數位化升級，並簽署為期20年的主開發協議，獲得漢堡王品牌在中國的獨家經營權。交易完成後，RBI仍持有約17%股權，雙方預計2026年第一季完成交割。

CPE源峰長期深耕連鎖消費與餐飲投資領域，曾投資蜜雪冰城、泡泡瑪特、雍禾植髮等品牌。該公司表示，將協助漢堡王中國進行產品升級、品牌行銷與財務優化，計畫到2035年將門市數量從目前約1250家擴張至4000家以上。

RBI執行長Joshua Kobza則表示，中國是漢堡王全球最具潛力的市場之一，此次合作結合漢堡王品牌優勢與CPE源峰的本土資源，「將充分釋放中國業務增長潛力。」同時，漢堡王中國也將重新評估門市佈局，關閉表現不佳據點並新增40至60家新餐廳，以強化在一、二線城市核心區的經營基礎。