中國外交官揚言斬首高市早苗　外交部：恣意妄為霸權心態令人大開眼界

中國駐大阪總領事薛劍日前就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在社群平台發文表示，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，掀起譁然。中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上嚴詞批評該言論是「粗暴干涉中國內政」，並已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。對此，我外交部發言人蕭光偉今（11日）痛斥，中國這種戰狼般的言行舉止令人大開眼界，更凸顯他們恣意妄為的霸權心態。

外交部發言人蕭光偉今（11日）在外交部例行記者會上表示，「我只能說，尊重他人或他國，就是尊重自己」。據了解日方已經對此提出嚴正抗議及交涉，中國外交人員這種戰狼般的言行舉止令人大開眼界，更凸顯他們恣意妄為的霸權心態，這樣的威脅不僅不符合文明法治國家的言論底線，更是對一國政府首長極度的不尊重及無理。

蕭光偉認為，中方外交人員這樣不當的言行，實際上只會傷害他們自己的國家形象，奉勸中方應秉持相互尊重原則，在國際社會上與其他國家好好相處，包括台灣。

蕭光偉指出，台海和平事實上攸關全球安全及發展，外交部、台灣會持續與理念相近國家密切合作，共同確保台海和平穩定，以及因應威權國家各種可能的威脅與侵擾。

對於中國外交部10日發言，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部指出，近年來中國在台海及東海頻繁出動軍機艦進行大規模軍事活動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成區域緊張情勢不斷升高。台灣作為印太地區負責任的國家，除致力提升自我防衛能力外，也將持續與所有理念相近的國家密切合作，共同維護台海及區域和平穩定與繁榮。