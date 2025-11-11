鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

▲颱風持續減弱。（圖／氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署今（11）日上午8時30分維持海上、陸上颱風警報；不過，最新觀測顯示颱風結構明顯鬆散，已減弱為輕度颱風。「台灣颱風論壇」也指出，颱風預計明（12）日傍晚前後登陸，接著迅速穿山跑掉，周四各地可望全面脫離警戒。

「台灣颱風論壇」在Threads上提到，颱風昨天開始起步往北轉向台灣，儘管努力維持結構，但終究不敵秋季的不利環境，剛剛已經降為輕颱，而且會持續減弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，颱風登陸點已經修正到高屏上空，這對中部的威脅會進一步降低，「但南部還是要皮拉緊，東半部的大雨仍然會下，別看人家輕颱就覺得隨便。颱風預計明天傍晚前後登陸，然後就會很快穿山跑掉，周四各地應該就全員下莊啦。」

▲颱風登陸點已經修正到高屏上空。（圖／氣象署）

對此，網友們紛紛回應，「希望星期四可以得到平靜」、「中央山脈：我可不是吃素的」、「感覺快散掉了」、「鳳凰只要上山就能躺平得到平靜了」、「中央山脈表示，這次是颱風自己的問題，跟我沒關係喔」、「看來颱風上不了山，最後終於得到平靜」。

另外，據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱，且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

不過，氣象署也指出，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、蘭嶼、綠島局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

►太子集團狂詐45億！被告25人「竟有76%交保」 不敗教主1句酸爆

►15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」 內幕曝光：蟎蟲、病菌溫床