鳳凰強襲釀6死！　菲律賓預測「迴轉撲台」路徑曝光

▲菲律賓氣象局（PAGASA）預測鳳凰路徑。（圖／翻攝PAGASA）

記者吳美依／綜合報導

颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲國稱Uwan）以超級颱風之姿重創菲律賓，至少造成6死13傷，儘管已於11日凌晨1時30分離開菲律賓責任區（PAR），但仍可能於12日晚間重新進入責任區，並且撲向台灣。

菲律賓氣象局（PAGASA）今日凌晨4時資料顯示，鳳凰位於卡加延省（Cagayan）卡拉延島西方365公里處，以每小時15公里速度向北移動，維持最大持續風速120公里、陣風150公里的強度。

PAGASA指出，雖然鳳凰已於今晨離開菲律賓責任區，但將沿著迴轉路徑移動，先轉向北、再轉向東北，預計12日晚間重新進入菲律賓責任區，接著登陸台灣西南海岸，並且進一步減弱。

▲鳳凰在菲律賓多地造成死傷。（圖／路透）



由於颱風環流巨大，鳳凰11日仍持續影響菲律賓部分地區。伊羅戈斯北省（Ilocos Norte）、拉烏尼翁省（La Union）、本格特省（Benguet）及阿布拉省（Abra）預計出現50至100毫米中大規模降雨，山區也仍有土石流及淹水風險。比科爾（Bicol）則是重災區之一，遭到暴雨及破壞性強風侵襲。

▲鳳凰颱風來襲之前，菲律賓緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）



菲律賓國家減災和管理委員會（NDRRMC）11日最新統計數據顯示，鳳凰在卡加延河谷奪走3條人命，比科爾、西維薩亞斯（Western Visayas）及東維薩亞斯（Eastern Visayas）各有1人喪生，累計至少6死。

此外，NDRRMC記錄超過4143棟房屋受損，一共4萬5967戶家庭、也就是149萬759人緊急撤離。