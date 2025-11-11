卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體舉辦的「白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思「共諜密使」吳石掀起熱議，連藍營內部也有不小反彈聲浪。對此，行政院長卓榮泰11日在立法院備詢時表示，吳石是共諜，共諜工作是消滅國民黨，把台灣納入共產黨統治，身為國民黨主席應該要了解歷史；他也感慨地說，副總統蕭美琴站上歐洲議會的國際舞台，但國民黨卻是站上國共舞台。

民進黨立委林楚茵11日質詢時提到，國民黨主席鄭麗文去馬場町配合秋祭，這是所謂統戰團體的活動，如果今天吳石一個被列為共諜，而且是蔣介石認定的扎實共諜，現在居然是現任國民黨主席追思；而且王滬寧涉台系統還要求學習吳石精神。

林楚茵說，現在居然是國民黨的主席帶頭，蔣介石地下有知，可能都要爬出來跟鄭麗文拚個是非對錯，「這部分院長怎麼看？統戰進入台灣，敵我不分配合中共涉台系統學習吳石精神」？

卓榮泰答詢表示，吳石是共諜，共諜工作就是消滅國民黨，要把台灣納入共產黨統治中，用中國共產黨極權統治，取代國民黨黨國體制，身為國民黨主席應該要了解歷史，還有知道現實，北京方面要求涉台人員學習吳石精神，就是加強對台統治。

卓榮泰表示，他認為保護中華民國跟台灣安全工作，在國民黨主席不可能做到，政府要積極跟全國民主自由政黨，一起努力，把台灣主權安全護衛責任扛在自己手上。

同時，林楚茵也問及上周副總統蕭美琴赴歐洲議會發表專題演說，被各界視為重要外交突破。卓榮泰說，那天很感慨，蕭美琴站上國際舞台，國民黨站上國共舞台，還有些人嘲諷蕭美琴，卻對國民黨站上國共舞台、加強對台統戰不敢發聲，這是台灣社會極大現象，他認為應該結合自由民主認同的國人，堅守國家主權跟安全。