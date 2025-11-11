　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普的法律團隊近日致函英國廣播公司（BBC），指控其在紀錄片中以誤導性的剪輯方式誹謗川普，並要求賠償10億美元（約合新台幣310億元）。

法新社報導，一名不具名的消息人士證實福斯新聞頻道（Fox News）的說法，川普已致函BBC，要求對方在本周五之前撤下相關節目並公開道歉。

川普法律團隊的發言人表示，BBC在紀錄片中欺騙性地剪輯川普的演說片段，試圖干預美國總統選舉，並誹謗川普，「川普總統將追究那些散布虛假資訊之人的責任。」

BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）去年製作的一部紀錄片，被發現將兩段特朗普演說內容剪輯拼接，暗示他在2021年1月6日國會山莊事件中「直接呼籲採取暴力行動」。事件當天，川普支持者襲擊國會大廈，試圖阻止2020年總統大選的認證結果。

BBC稍早回應，表示將審視川普團隊寄出的信件。此外，BBC總裁戴維（Tim Davie）已於昨日宣布辭職，BBC也就紀錄片中剪輯川普演講的方式道歉。

戴維在其辭職聲明中表示：「跟所有公共機構一樣，BBC並非完美，我們必須始終保持開放、透明並且負責。」並直言，「雖然這並非唯一原因，但近期圍繞BBC新聞網的討論合乎情理地對我的決定產生影響……我必須承擔最終責任。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸
快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準
政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲
快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度汽車爆炸案查獲大量爆裂原料　至少8死24傷

政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲3.06%

印度德里汽車爆炸　增至10死逾30傷

黃明志「投案Day8」堅持無辜狀況好　謝侑芯家屬台灣寄出關鍵證物

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷　全國多地區宣布進入高度警戒

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案「關鍵證物」？家屬代表警局首露面　交出行李箱及2手機

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

印度汽車爆炸案查獲大量爆裂原料　至少8死24傷

政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲3.06%

印度德里汽車爆炸　增至10死逾30傷

黃明志「投案Day8」堅持無辜狀況好　謝侑芯家屬台灣寄出關鍵證物

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷　全國多地區宣布進入高度警戒

國際火線／意志的勝利：結束政府關門，川普打趴歐巴馬

中外交官嗆「斬首」高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案「關鍵證物」？家屬代表警局首露面　交出行李箱及2手機

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

大樂透頭獎上看6.2億　4生肖鴻運總是當頭

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

彰化出現「性感正妹」大看板！　本尊出面身分有來頭

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

國際熱門新聞

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

薛劍嗆斬首高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

謝侑芯命案關鍵證物　家屬交出行李箱及手機

黃明志投案Day8　堅持無辜狀況好

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

印度新德里汽車爆炸至少8死、11傷

19歲女兒玩寮國丟命　家屬警告：千萬別去

美學者：高市早苗「台灣有事」並非承諾

國會股神！裴洛西報酬率16,930%　海撈40億

日男公務員在台灣偷拍裙底　岩手縣官員鞠躬道歉

日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！

BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

更多熱門

相關新聞

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

歐記健保的補貼即將在今年12月底到期。但川普決心封殺它，因此在政府年度撥款法案裡把它剔除，逼迫民主黨人為捍衛它而阻擋政府年度撥款法案，但他們阻擋越久、承受壓力也越大。畢竟，使用「歐記健保的屬少數。因政府停擺受影響的卻是多數人。川普再度證明：誰最能夠不顧人民死活堅持到底，誰就是贏家。

川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物

川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物

FBI局長密訪中國！　商討芬太尼執法議題

FBI局長密訪中國！　商討芬太尼執法議題

全世界都怕川普　澤倫斯基：我們是朋友

全世界都怕川普　澤倫斯基：我們是朋友

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

關鍵字：

BBC川普剪輯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面