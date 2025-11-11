BBC剪接演講內容　川普威脅提告求償310億元

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普的法律團隊近日致函英國廣播公司（BBC），指控其在紀錄片中以誤導性的剪輯方式誹謗川普，並要求賠償10億美元（約合新台幣310億元）。

法新社報導，一名不具名的消息人士證實福斯新聞頻道（Fox News）的說法，川普已致函BBC，要求對方在本周五之前撤下相關節目並公開道歉。

川普法律團隊的發言人表示，BBC在紀錄片中欺騙性地剪輯川普的演說片段，試圖干預美國總統選舉，並誹謗川普，「川普總統將追究那些散布虛假資訊之人的責任。」

BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）去年製作的一部紀錄片，被發現將兩段特朗普演說內容剪輯拼接，暗示他在2021年1月6日國會山莊事件中「直接呼籲採取暴力行動」。事件當天，川普支持者襲擊國會大廈，試圖阻止2020年總統大選的認證結果。

BBC稍早回應，表示將審視川普團隊寄出的信件。此外，BBC總裁戴維（Tim Davie）已於昨日宣布辭職，BBC也就紀錄片中剪輯川普演講的方式道歉。

戴維在其辭職聲明中表示：「跟所有公共機構一樣，BBC並非完美，我們必須始終保持開放、透明並且負責。」並直言，「雖然這並非唯一原因，但近期圍繞BBC新聞網的討論合乎情理地對我的決定產生影響……我必須承擔最終責任。」