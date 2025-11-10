　
國際

川普女婿抵以色列　將與納坦雅胡討論「落實結束加薩戰爭」

▲▼ 美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普女婿、前白宮高級顧問庫許納。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）9日抵達以色列，將與總理納坦雅胡討論「20點和平計畫」執行細節。與此同時，加薩停火協議進入第2階段，以色列卻明確拒絕土耳其參與多國維和部隊。

《路透社》引述知情人士說法報導，庫許納預計10日與納坦雅胡展開閉門會談，深度討論川普政府提出的「20點和平計畫」。不過，此行程未對外正式公布，白宮及以色列總理辦公室都沒有回應媒體置評要求。

川普9月正式公布「20點和平計畫」，目標是徹底結束這場持續2年的血腥衝突。根據協議內容，第一階段措施包括10月10日起實施的停火機制，哈瑪斯迄今也陸續釋放20名生還人質，交還24具罹難者遺體，但仍有4名死亡人質的遺體有待歸還。

▲▼ 加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩走廊的停火協議即將邁入第2階段。（圖／達志影像／美聯社）

下一個階段中，多國維和部隊將從以色列國防軍（IDF）手中接管加薩走廊安全任務，但以色列政府發言人9日明確表示，「土耳其的軍靴不會作為多國（維和）部隊的一部分踏上加薩。」

此前，土耳其檢察官辦公室7日對納坦雅胡等37名以色列政府高層發出逮捕令，指控他們在加薩犯下種族滅絕及危害人類罪。

美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）本月稍早表示，土耳其確實會參與維和行動。美國副總統范斯（JD Vance）上月也指出，安卡拉當局將扮演「建設性角色」，但當涉及「外國軍隊進駐他們的國土」時，華府不會對以色列施壓。

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

11/08 全台詐欺最新數據

加薩 巴勒斯坦 庫許納 20點和平計畫 停火 以色列 納坦雅胡 川普

