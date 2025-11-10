白宮深夜出手！川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物　美輿論炸鍋

▲美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間9日晚間宣布，對2020年大選期間涉及「假選舉人計畫」的多名核心人物發布特赦，包括前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）、律師鮑威爾（Sydney Powell）與切斯布羅（Kenneth Chesebro）等人。這些人當年因試圖改動拜登勝選州的選舉人名單而受到調查。白宮此次公布的名單共有77人，但明確指出，川普本人未在特赦之列。

根據《獨立報》，這份特赦名單由川普的「特赦主管」馬丁（Ed Martin）於當地時間9日晚間10時54分公布，包含多名曾直接參與「假選舉人」行動的共和黨人士。當時他們試圖以虛假名單取代依法當選、應在選舉人團中投票給拜登的州選舉人，涉及的州包括喬治亞、亞利桑那與密西根。

該計畫由川普陣營高層推動，最終導致2021年1月6日爆發國會暴動事件。

白宮聲明指出，特赦範圍同時涵蓋川普政府與競選團隊中，被「1月6日事件」調查揭露、曾協助川普陣營與保守派運動人士及同情的州議員聯繫的人士，其中包括前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）。不過聲明末段明確強調，與該行動相關的川普本人未獲赦免。

外界認為，川普選擇在聯邦政府停擺危機的新聞周期內發布此消息，疑似刻意淡化社會關注。就在公告前幾分鐘，參議院才剛通過結束停擺的決議案，結束為期40天的史上最長政府資金中斷。

除主導「假選舉人」行動外，朱利安尼、鮑威爾與艾利斯（Jenna Ellis）等人也曾以法律訴訟挑戰2020年大選結果，聲稱多州出現舞弊，但至今從未提出確鑿證據。川普陣營僅依靠支持者的宣誓書作為主張，未能證明任何州的投票結果遭操縱。

此外，川普陣營還指控投票系統公司Dominion Voting Systems與Smartmatic竄改選舉結果，但最終同樣未獲證實。這兩家公司隨後對多家保守派媒體提告，其中Dominion與福斯新聞（Fox News）達成7.87億美元和解。調查也揭露，多位福斯主持人私下認為舞弊說法「荒謬」，卻仍在節目上以可信形式播出。

朱利安尼作為川普法律團隊的代表，最終因行為不當遭紐約與華府吊銷律師執照，形象與事業一落千丈。這位曾被譽為「美國市長」的政治人物，如今成為川普時代爭議的象徵之一。