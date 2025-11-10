　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮深夜出手！川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物　美輿論炸鍋

▲▼美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

▲美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間9日晚間宣布，對2020年大選期間涉及「假選舉人計畫」的多名核心人物發布特赦，包括前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）、律師鮑威爾（Sydney Powell）與切斯布羅（Kenneth Chesebro）等人。這些人當年因試圖改動拜登勝選州的選舉人名單而受到調查。白宮此次公布的名單共有77人，但明確指出，川普本人未在特赦之列。

根據《獨立報》，這份特赦名單由川普的「特赦主管」馬丁（Ed Martin）於當地時間9日晚間10時54分公布，包含多名曾直接參與「假選舉人」行動的共和黨人士。當時他們試圖以虛假名單取代依法當選、應在選舉人團中投票給拜登的州選舉人，涉及的州包括喬治亞、亞利桑那與密西根。

該計畫由川普陣營高層推動，最終導致2021年1月6日爆發國會暴動事件。

白宮聲明指出，特赦範圍同時涵蓋川普政府與競選團隊中，被「1月6日事件」調查揭露、曾協助川普陣營與保守派運動人士及同情的州議員聯繫的人士，其中包括前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）。不過聲明末段明確強調，與該行動相關的川普本人未獲赦免。

外界認為，川普選擇在聯邦政府停擺危機的新聞周期內發布此消息，疑似刻意淡化社會關注。就在公告前幾分鐘，參議院才剛通過結束停擺的決議案，結束為期40天的史上最長政府資金中斷。

除主導「假選舉人」行動外，朱利安尼、鮑威爾與艾利斯（Jenna Ellis）等人也曾以法律訴訟挑戰2020年大選結果，聲稱多州出現舞弊，但至今從未提出確鑿證據。川普陣營僅依靠支持者的宣誓書作為主張，未能證明任何州的投票結果遭操縱。

此外，川普陣營還指控投票系統公司Dominion Voting Systems與Smartmatic竄改選舉結果，但最終同樣未獲證實。這兩家公司隨後對多家保守派媒體提告，其中Dominion與福斯新聞（Fox News）達成7.87億美元和解。調查也揭露，多位福斯主持人私下認為舞弊說法「荒謬」，卻仍在節目上以可信形式播出。

朱利安尼作為川普法律團隊的代表，最終因行為不當遭紐約與華府吊銷律師執照，形象與事業一落千丈。這位曾被譽為「美國市長」的政治人物，如今成為川普時代爭議的象徵之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭罕露性感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄猛轟能源設施！烏克蘭「多地輪流斷電」　數百萬人陷冰冷黑暗

赴泰旅遊當心！新酒法正式上路　禁酒時段開喝最高罰1萬泰銖

白宮深夜出手！川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物　美輿論炸鍋

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」　估12日晚登陸台灣

泰女童被媽媽騙去賣淫！　祖母心碎揭「全家靠她養」：窮到沒冷氣

快訊／日本東北規模6.2地震！　氣象廳預報：恐有海面變動

日本熊害已釀13死！政府組織殺熊遭抗議　前秋田知事嗆：送去你家

只為發布戒嚴！尹錫悅遭特檢組以「利敵罪」起訴　向北韓派無人機

國會女股神退場！裴洛西海撈40億　報酬率16,930%驚呆市場

雙屍命案！凶嫌落網驚語「是蟑螂叫我殺的」　2孩驚恐目睹

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

俄猛轟能源設施！烏克蘭「多地輪流斷電」　數百萬人陷冰冷黑暗

赴泰旅遊當心！新酒法正式上路　禁酒時段開喝最高罰1萬泰銖

白宮深夜出手！川普赦免「2020假選舉人案」關鍵人物　美輿論炸鍋

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」　估12日晚登陸台灣

泰女童被媽媽騙去賣淫！　祖母心碎揭「全家靠她養」：窮到沒冷氣

快訊／日本東北規模6.2地震！　氣象廳預報：恐有海面變動

日本熊害已釀13死！政府組織殺熊遭抗議　前秋田知事嗆：送去你家

只為發布戒嚴！尹錫悅遭特檢組以「利敵罪」起訴　向北韓派無人機

國會女股神退場！裴洛西海撈40億　報酬率16,930%驚呆市場

雙屍命案！凶嫌落網驚語「是蟑螂叫我殺的」　2孩驚恐目睹

違規用「芬普尼」可罰30萬　農業部追查雞蛋污染來源

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

秋田必玩2條鐵道！搭微笑列車穿過綠色隧道　玩具列車賞療癒山景

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級與旅客服務創新　以智慧、永續與連結為機場注入更多文化與情感

不斷更新／鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

高市早苗「台灣有事」發言被轟輕率

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

拉麵店遭熊襲擊　店員「猛甩」噴血繼續工作

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

即／日本東北6.2地震　恐有海面變動

無腦被判活不到5歲　她慶祝20歲生日

「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

中國外交官嗆「斬首」　日本政府嚴正抗議

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

更多熱門

相關新聞

國會股神！裴洛西報酬率16,930%　海撈40億

國會股神！裴洛西報酬率16,930%　海撈40億

美國「國會女股神」退場！曾訪台的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布將於2027年1月任期結束後正式退休，她長達37年的政治生涯不只締造女性議長的歷史，也留下驚人投資紀錄——靠股市累積1億3000萬美元（約台幣40.3億元）獲利，報酬率高達16,930%。消息一出，許多散戶網友哀號「股海明燈要熄滅了！」

FBI局長密訪中國！　商討芬太尼執法議題

FBI局長密訪中國！　商討芬太尼執法議題

全世界都怕川普　澤倫斯基：我們是朋友

全世界都怕川普　澤倫斯基：我們是朋友

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

政府停擺40天傳兩黨達協議　川普：快結束了

政府停擺40天傳兩黨達協議　川普：快結束了

關鍵字：

北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面