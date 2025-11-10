　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

▲成大醫院余文豪醫師獲「第11屆紫絲帶獎新銳獎」，肯定其在兒少保護的跨領域行動。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院余文豪醫師獲「第11屆紫絲帶獎新銳獎」，肯定其在兒少保護的跨領域行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部公佈「第11屆紫絲帶獎」得獎名單，成大醫院小兒部摸余文豪醫師榮獲衛生醫療類「新銳獎」。

紫絲帶獎是我國家庭暴力、性侵害及兒少保護領域的最高榮譽，肯定跨體系守護者在第一線抵抗暴力、陪伴受害者重返安全生活的努力。本次得獎，是對余文豪醫師在醫療介入、高風險孩童追蹤與跨網絡協作上所做貢獻的肯定。

余文豪自2023年起擔任南區兒少保護醫療整合中心計畫負責人，整合兒科、急診、兒心、骨科、眼科、復健、社工、護理及心理等多專業團隊，長期投入受虐兒童的傷勢評估、跨網絡會議、教育訓練以及追蹤回診。他指出，兒少保護的議題橫跨醫療、社政、教育與司法，每位專業人員都看到孩子不同的面向，唯有跨領域合作，才能理解問題根源，找到真正可行的支持方向。

▲成大醫院余文豪醫師獲「第11屆紫絲帶獎新銳獎」，肯定其在兒少保護的跨領域行動。（記者林東良翻攝，下同）

成大醫院也特別感謝台南市家庭暴力暨性侵害防治中心與社會局社福相關單位長期協力。家防中心在家庭動力判斷與照顧計畫安排上扮演要角，社福系統則提供長期支持；兒保醫療團隊的加入，更能協助網絡看見孩子的身體狀況、發展風險與復原需求，讓保護介入更精準、也更符合孩子最佳利益。

成大醫院表示，每一個孩子都值得被全面看見，醫療團隊未來將持續推動兒少保護網絡整合、跨領域教育與到宅醫療支持，成為社政與教育現場的重要後盾，讓「守護」從口號走向具體行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹縣、市明正常上班課　最新颱風假一覽
新北男攀郡大山　跌60層樓深谷死亡
快訊／花蓮宣布明停班課　最新颱風假資訊
快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學
快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下
快訊／台南今晚7時宣布明是否停班課
快訊／澎湖宣布明天停班課
快訊／12縣市明達停班課標準！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

嘉市府攜手宮廟合作防詐　推6法寶守護市民財產

2025「藝起來我家」庭院分享會最終場　長濱國小溫馨落幕

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局兵分6線查核追蹤

嘉義番路必訪！「私宅咖啡」感受舊味道新靈魂

陳亭妃推《企業併購法》修法　中小企業要用「團體戰」迎戰國際

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

嘉市府攜手宮廟合作防詐　推6法寶守護市民財產

2025「藝起來我家」庭院分享會最終場　長濱國小溫馨落幕

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局兵分6線查核追蹤

嘉義番路必訪！「私宅咖啡」感受舊味道新靈魂

陳亭妃推《企業併購法》修法　中小企業要用「團體戰」迎戰國際

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

節日倒數！6款限定聖誕蠟燭盤點　為你打造佳節暖意

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

無邊界感問題很難回？認同背後給釘子更委婉

不斷更新／鳳凰直撲穿台明放颱風假？　花蓮、澎湖宣布停班課

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

台驊10月營收月減1.02%、年減30.39%　估11月海運運價短期回彈

新北男攀郡大山跌60層樓深谷殞命　搜救隊花21小時送遺體下山

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

地方熱門新聞

虎尾就業中心推趣味互動學補助

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

600名棋士齊聚台南！第22屆俊傑盃家齊高中開賽

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架全市通路未再販售

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

更多熱門

相關新聞

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

桃園市政府社會局（家防中心）社工趙佳儀 ，投入保護性服務工作近20年，陪伴無數深陷暴力陰影的家庭重新迎向希望。憑藉這份專業與信念，今年榮獲衛生福利部第11屆「紫絲帶獎」。趙家儀說：保護性工作從來不是一個人能完成的任務，感謝團隊、家人們支持，讓她能在這條不容易的路上持續前行。

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場教育是守護孩子的信仰

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場教育是守護孩子的信仰

台大兒醫影片揭真實醫療場景

台大兒醫影片揭真實醫療場景

屏東婦負氣離家情緒不穩　潮州警3小時找回

屏東婦負氣離家情緒不穩　潮州警3小時找回

婦幼安全巡迴列車前進校園　大手牽小手一起守護校園安全

婦幼安全巡迴列車前進校園　大手牽小手一起守護校園安全

關鍵字：

守護受虐兒成醫兒科余文豪紫絲帶獎新銳獎

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

即／鳳凰穿台明是否停班課　台南今晚7時宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面