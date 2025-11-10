跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

▲成大醫院余文豪醫師獲「第11屆紫絲帶獎新銳獎」，肯定其在兒少保護的跨領域行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部公佈「第11屆紫絲帶獎」得獎名單，成大醫院小兒部摸余文豪醫師榮獲衛生醫療類「新銳獎」。

紫絲帶獎是我國家庭暴力、性侵害及兒少保護領域的最高榮譽，肯定跨體系守護者在第一線抵抗暴力、陪伴受害者重返安全生活的努力。本次得獎，是對余文豪醫師在醫療介入、高風險孩童追蹤與跨網絡協作上所做貢獻的肯定。

余文豪自2023年起擔任南區兒少保護醫療整合中心計畫負責人，整合兒科、急診、兒心、骨科、眼科、復健、社工、護理及心理等多專業團隊，長期投入受虐兒童的傷勢評估、跨網絡會議、教育訓練以及追蹤回診。他指出，兒少保護的議題橫跨醫療、社政、教育與司法，每位專業人員都看到孩子不同的面向，唯有跨領域合作，才能理解問題根源，找到真正可行的支持方向。

成大醫院也特別感謝台南市家庭暴力暨性侵害防治中心與社會局社福相關單位長期協力。家防中心在家庭動力判斷與照顧計畫安排上扮演要角，社福系統則提供長期支持；兒保醫療團隊的加入，更能協助網絡看見孩子的身體狀況、發展風險與復原需求，讓保護介入更精準、也更符合孩子最佳利益。

成大醫院表示，每一個孩子都值得被全面看見，醫療團隊未來將持續推動兒少保護網絡整合、跨領域教育與到宅醫療支持，成為社政與教育現場的重要後盾，讓「守護」從口號走向具體行動。