颱風夜帶回高風險家庭孩童　桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

▲桃園社工督導趙佳儀榮獲第11屆「紫絲帶獎」。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局（家防中心）社工趙佳儀 ，投入保護性服務工作近20年，陪伴無數深陷暴力陰影的家庭重新迎向希望。憑藉這份專業與信念，今年榮獲衛生福利部第11屆「紫絲帶獎」。趙家儀說：保護性工作從來不是一個人能完成的任務，感謝團隊、家人們支持，讓她能在這條不容易的路上持續前行。

桃園家防中心主任王秀珍說，紫絲帶獎是衛福部自103年起設立的全國性獎項，象徵「反暴力」的國際精神，也是家庭暴力、性侵害、性騷擾、兒少保護、老人及身心障礙者保護等六大類保護服務工作者的最高榮譽，堪稱保護業務的奧斯卡獎。得獎者皆是長年默默守護、以行動實踐保護理念的一群人。

趙佳儀投身社工工作近20年，在桃園家防中心服務超過12年。她長期投入高風險家庭篩派與個案管理工作，經常在第一線面對極具挑戰的危機現場。曾有一名孩童身陷家庭暴力危險中，她在颱風夜中不顧風雨、親自前往山區協助，成功將孩子安全帶回。這樣的故事，對她而言並不罕見——因為她相信，每一次即時的伸手，都可能改變一個人的人生。

除了前線服務，趙佳儀也致力於「傳承」與「推廣」，將多年實務經驗整理成教材，帶領新進社工學習與成長。她希望更多人理解保護性服務的價值，並願意成為這道守護的光。她說：「雖然環境不總是友善，但只要願意堅持，破曉終會到來。若我們都能彼此成為那道光，黑夜就不再可怕。」

社會局陳寶民局長表示，趙佳儀長年展現專業、勇氣與溫度，充分體現「桃園社安網」推動理念——整合社政、警政、醫療、教育等體系，共同守護每一個需要被看見的生命。未來將持續支持第一線人員，強化跨網絡合作與人力資源培力，讓更多光能穿透黑暗，照亮希望的方向。