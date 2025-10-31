婦幼安全巡迴列車前進校園　大手牽小手一起守護校園安全

▲婦幼安全巡迴列車前進校園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊114年下半年度「婦幼人身安全校園巡迴宣導列車」日前開抵池上鄉大坡國小，透過活潑互動的方式，向學童與教師宣導數位性別暴力防治及識詐防詐觀念，提升自我保護意識與應變能力。活動現場氣氛熱絡，學生參與踴躍，獲得學校師生一致好評。

宣導內容除講解數位性別暴力外，也深入介紹「兒童及少年性剝削」的定義、類型與新興網路犯罪手法。婦幼隊以時事案例與微電影引導學童思考網路交友的風險，提醒學生即使是熟識的人或熟悉的環境，也應保持警覺。一旦遭遇不當行為，應勇於拒絕並立即求助；若遇性影像外流情形，務必保留帳號與對話紀錄，保存證據並盡速報警處理。

台東縣警察局表示，期望透過走動式校園巡迴宣導，將數位性別暴力與識詐防詐的正確觀念帶入校園，讓學生在潛移默化中建立尊重與自我保護的意識。同時呼籲民眾警惕常見的詐騙手法，包括假投資、愛情詐騙及假冒公務機關等模式，這些詐騙結合科技與情感手段，具有高度迷惑性。若有疑慮可撥打165反詐騙專線查證，以避免損失。

警方強調，婦幼安全與防詐教育是社區與校園共同的責任，期盼透過持續宣導，讓每位孩子都能在安全與健康的環境中快樂成長。