屏東婦負氣離家情緒不穩　潮州警連夜追蹤3小時尋獲解圍

▲潮州警方花近3小時找到蔡婦。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東竹田一名60歲蔡姓婦人與家人爭吵後負氣離家，還傳訊表示有輕生念頭，家屬焦急報案求助。潮州警方獲報，立即利用手機定位功能掌握動向，並沿東港溪河堤分頭搜尋。歷經近3小時不眠追查，終於在潮州五魁橋上尋獲情緒激動的婦人，及時化解憾事，展現警方守護生命的決心與溫度。

潮州警分局竹田分駐所於日前夜間20時許，獲報稱一名60歲蔡姓婦人與家人發生口角後，負氣騎腳踏車離家出走，家人遍尋不著，擔心其安危，遂趕緊向警方報案請求協助。



竹田分駐所警員劉家豪與鄞哲偉接獲報案後，趕赴報案人家中了解狀況。經警方了解，蔡姓婦人長期照顧患有小兒麻痺、臥病在床的丈夫，身心俱疲，當日晚間與家人因瑣事發生爭執，一時情緒失控，遂騎著腳踏車離家，並傳訊息向家人透露輕生念頭。



警方隨即啟動手機定位功能，掌握老婦最後出現的位置位於東港溪靠近潮州鎮的新田段。劉、鄞兩員立即分頭沿河堤展開搜尋，於凌晨23時許歷經約3小時的努力，終於在潮州鎮五魁橋上發現一名神情恍惚、獨自騎著腳踏車的老婦，其特徵與失蹤者相符。警方上前關心時，她情緒仍相當激動，不願提供身分；先前劉員曾於勤區作過入戶反詐騙宣導，遂認出其即為失聯的蔡姓婦人。



警方隨即安撫她的情緒，耐心勸導，並通知家屬前來接回。她在警方與家人的陪同下安全返家，避免憾事發生。家屬對警方的積極協助與細心關懷深表感謝。



分局長林俊雄表示，本案員警展現高度警覺與積極態度，迅速掌握位置、全力搜尋，成功避免一場家庭悲劇，值得肯定。他也呼籲民眾，若身邊親友出現情緒低落或有異常舉動時，應主動關懷、陪伴與傾聽，並可撥打安心專線1925（依舊愛我）尋求協助，讓社會多一分溫暖與安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995