地方 地方焦點

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場　陳亭妃：教育不是口號是守護孩子的信仰

▲陳亭妃於「妃妃姐姐太空萌樂園」公佈「教育十現美景」，吸引眾多親子參加。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃於「妃妃姐姐太空萌樂園」公佈「教育十現美景」，吸引眾多親子參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃8日在「妃妃姐姐太空萌樂園」活動中，正式公布她心中的台南教育藍圖「妃妃市長的教育十現美景」，陳亭妃表示，讓孩子快樂學習、保持競爭力並能與國際接軌，是台南未來教育政策的核心，「台南的孩子絕對不能輸在起跑點。」

▲陳亭妃於「妃妃姐姐太空萌樂園」公佈「教育十現美景」，吸引眾多親子參加。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場吸引眾多家庭參與，小朋友在全國最大的太空氣墊樂園中歡笑奔跑，象徵著教育的起點，讓孩子在快樂中學習、在探索中成長，陳亭妃說，親子政策不是點綴，而是城市治理的重要一環，當家庭能安心育兒、孩子能開心學習、老師能受到尊重，這座城市就會變得更有希望。

陳亭妃提出的「教育十現美景」，從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習，形成一條完整的教育路徑；第一美「十二年國教點亮台南府城」，以文化自信與國際視野為教育起點；第二美「翻轉教育、培育創新學子」，強化教學品質與創新課程；第三美「快樂學習、編織美麗童年」，推動E化、多元入學與藝術教育，讓學習更快樂、更貼近生活。

陳亭妃特別指出，老師是教育的靈魂，第四美「老師你好，台南老師最有型」，要降低班級人數、提升教師福利、精進專業培訓；第五美「學校做主，校長最專業」，讓學校回歸教育本位，行政支援教學，政府成為真正的後盾。

▲陳亭妃於「妃妃姐姐太空萌樂園」公佈「教育十現美景」，吸引眾多親子參加。（記者林東良翻攝，下同）

針對年輕家庭，第六美「寶貝Baby，幸福家庭在台南」將整合公私立幼托資源、完善課後照顧、推動社區型共育；第七美「Good少年仔，市長是姐姐」關注校園輔導、弱勢與資優學生，讓每個孩子都被看見。

第八美「處處學習，台南好生活」打造全民學習城市，推動終身學習卡、一區一特色、一里一教室，讓教育延伸到每個角落；第九美「台南之光，我形我色是達人」強化技職教育與體育發展，建立產學合作平台，讓青年學以致用；第十美「溫馨府城，老中青共譜古都」則強調文化傳承與國際教育並進，讓多元族群共學共榮。

▲陳亭妃於「妃妃姐姐太空萌樂園」公佈「教育十現美景」，吸引眾多親子參加。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃說，「教育不是口號，而是信仰。」她相信每個孩子都有無限潛能，只要城市願意投資教育、支持家庭，台南一定能成為最懂孩子、最挺家庭的城市。「讓孩子快樂學，也能勇敢追夢，這就是我想為台南打造的幸福教育城市。」

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

