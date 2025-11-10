　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林文化觀光「登上世界之巔」！以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展　讓文化與心靈共鳴相遇

▲▼雲林,台北101,布袋戲,霹靂,金光,新興閣,隆興閣,五洲園,木藝堂,展覽,超越偶・超越巔峰,雲林國際偶戲節,森林療癒季。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府與台北101合作推出《超越偶・超越巔峰》特展，展出霹靂、金光、新興閣、隆興閣、五洲園、木藝堂等經典布袋戲角色，展現雲林布袋戲的精湛工藝與文化深度。

生活中心／綜合報導

為展現雲林縣的文化與觀光魅力，雲林縣政府攜手台北101推出《超越偶・超越巔峰》(Beyond the Puppet, Beyond the Summit)特展，將於114年11月10日至115年3月1日在台北101觀景台89樓秘境花園登場。展覽結合「雲林國際偶戲節」與「森林療癒季」兩大品牌活動，以「布袋戲意象×森林療癒×國際地標」為主題，首次將雲林文化帶上全球知名地標。展覽不僅象徵「超越偶・超越巔峰」的精神，也邀請旅客登上雲端，於城市與自然、傳統與當代的交會之間，展開一場超越自我與文化的心靈旅程。

▲▼雲林,台北101,布袋戲,霹靂,金光,新興閣,隆興閣,五洲園,木藝堂,展覽,超越偶・超越巔峰,雲林國際偶戲節,森林療癒季。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府、台北101及霹靂、金光等團隊代表齊聚，攜手推動台灣文化「超越自我、超越文化、超越巔峰」。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣近年在文化、觀光與永續推廣上成果亮眼。雲林也是「布袋戲的故鄉」，擁有洲派、閣派兩大掌中派別的藝術人才，甚至孕育出霹靂、金光等知名布袋戲品牌，從金光戲到電視布袋戲，甚至走上國際，雲林布袋戲人才均擔任重要角色。縣府也透過教育扎根、金掌獎競賽與已舉辦23屆臺灣知名藝術節慶活動一雲林國際偶戲節，讓布袋戲走出廟埕舞台，連結國内外觀眾，讓布袋戲成為雲林最具代表性的文化品牌之一。雲林國際偶戲節主視覺及活動設計，截至目前為止已榮獲3座德國iF設計獎與「6銀、1銅、1金及1榮譽獎」等共12座國際設計大獎，今年也以布袋戲專案「掌中傳藝、共融水續」榮獲第5届TSAA台灣永續行動獎銅級，展現布袋戲不斷創新與延續的生命力。

▲▼雲林,台北101,布袋戲,霹靂,金光,新興閣,隆興閣,五洲園,木藝堂,展覽,超越偶・超越巔峰,雲林國際偶戲節,森林療癒季。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣縣長張麗善（左）、文化觀光處長陳璧君（右）共同剪綵，象徵「雙巔峰」合作正式啟動，為布袋戲文化站上國際舞台揭開序幕。

張縣長指出，在觀光方面，縣府在古坑草嶺石壁地區打造「森林療癒園區」，是全臺灣首座森林療癒基地，獲得了臺大實驗林團隊的長時間監測和研究認可，研究指出園區內進行的森林療癒活動對遊客的身心健康有著正向的影響，園區內豐富的動植物資源和高濃度的負離子更能幫助身心放松。縣府111年開始積極推動「森林療癒季」，以竹林為核心，結合健康促進、環境教育與慢旅行模式，113年更獲世界竹竹組織（WBO）認證「世界竹地標」，是全世界第一個以城市認證為的竹地標城市，也是雲林縣首座作為永續森林及綠色旅遊的示範基地，成為國際矚目的竹生態示範基地。未來療癒園區將進一步進行精準醫學研究，113年已與韓國忠南大學簽署國際合作MOU、雲林臺大醫院簽署合作夥伴，共同推動自然處方箋，帶給國人一個無藥而癒的森林療癒模式。

文化觀光處長陳璧君表示，《超越偶・超越巔峰》的策展理念，將臺灣意象-布袋戲、世界首座竹地標、世界地標台北101，取自台北101竹形建築及世界竹地標的竹子「節節高升、不屈不撓、高風亮節」等寓意，發想本次展覽，集結文化觀光特色在巔峰之上，也展現「超越自我」的精神概念，打造偶戲與竹林交織的雙展區。展區分為：療癒之旅、竹構之境、偶戲之光、台灣永續綠地標。觀眾進入展區後，首先將穿越光影交錯的竹林意象，彷彿步入高山綠境，透過光影、音樂與森林香氛，引領觀眾彷彿踏入高山綠境，感受雲林草嶺石壁山林的静奥深；接著走進戲偶展區，近距離欣賞霹靂、金光、新興閣、隆興閣、五洲園、木藝堂等劇團的經典戲偶，從早期金光戲代表人物大俠廟口巡迴長壽男神五爪金鷹，再到電視布袋戲的男神史豔文、素還真，乃至於精品布袋戲的經典三國角色，透過影像與聲光導覽，感受傳統藝術在當代空間中的再生魅力。本次與台北101合作，意義在於將「世界竹地標×布袋戲文化」以「雙巅峰」形式呈現：一座來自山林的自然高度，一座由城市堆砌的人文高度。登上位於 382公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，也代表雲林文化站上國際舞台，向世界展開對話。

▲▼雲林,台北101,布袋戲,霹靂,金光,新興閣,隆興閣,五洲園,木藝堂,展覽,超越偶・超越巔峰,雲林國際偶戲節,森林療癒季。（圖／雲林縣政府提供）

▲Coser 殺氣及日痕，現場演出金光布袋戲及霹靂布袋戲兩大主角「史艷文」、「素還真」，重現霹靂戲偶的經典角色風采。

台北101董事長賈永婕表示，作為全球知名的地標建築與文化地景，台北101長期致力於推動藝術、文化與永續共生的理念。此次與雲林縣政府合作，不僅展現臺灣地方文化的獨特魅力，更讓世界在382公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，感受布袋戲的精緻工藝奥竹林的生命美學。台北101期望透過此展，讓來自世界各地的旅客不僅看見臺臺灣的建築高度，更能看見文化的深度，體驗「登頂台北、遇見雲林」的文化旅程。登上世界之巔，遇見臺灣文化之光。《超越偶・超越巔峰》邀請您一同走進高空竹境，在光影與戲偶的交織間，感受一場文化、自然奥心靈的高峰相遇。

▲▼雲林,台北101,布袋戲,霹靂,金光,新興閣,隆興閣,五洲園,木藝堂,展覽,超越偶・超越巔峰,雲林國際偶戲節,森林療癒季。（圖／雲林縣政府提供）

▲台北101董事長賈永婕致詞時表示，期待透過《超越偶・超越巔峰》特展，讓世界旅客不僅看見台灣建築的高度，更能體驗台灣文化的深度與永續美學。

展覽資訊

展覽名稱：《超越偶·超越巔峰》特展
(Beyond the Puppet, Beyond the Summit)
展覽期間：2025年11月10日-2026年3月1日
展覽地點：台北10189楼秘境花園景觀台
主辦單位：雲林縣政府文化觀光處、台北101
辦單位：森象股份有限公司(森林邦)、加加福整合行銷有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司、金光多媒體國際有限公司、新興閣掌中劇團、隆興閣掌中劇團、昇平五洲園、木藝堂
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹縣、市明正常上班課　最新颱風假一覽
新北男攀郡大山　跌60層樓深谷死亡
快訊／花蓮宣布明停班課　最新颱風假資訊
快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學
快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下
快訊／台南今晚7時宣布明是否停班課
快訊／澎湖宣布明天停班課
快訊／12縣市明達停班課標準！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學

快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下肚

家有三姊妹「排行第幾」外貌最出眾？一票有共識：真的會特別漂亮

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

華信、立榮明起每日保留36個機位　供澎湖居民緊急需求

雲林文化觀光「登上世界之巔」！以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展　讓文化與心靈共鳴相遇

快訊／鳳凰颱風海上警報發布　首波警戒範圍曝

違規用「芬普尼」可罰30萬　農業部追查雞蛋污染來源

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學

快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下肚

家有三姊妹「排行第幾」外貌最出眾？一票有共識：真的會特別漂亮

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

華信、立榮明起每日保留36個機位　供澎湖居民緊急需求

雲林文化觀光「登上世界之巔」！以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展　讓文化與心靈共鳴相遇

快訊／鳳凰颱風海上警報發布　首波警戒範圍曝

違規用「芬普尼」可罰30萬　農業部追查雞蛋污染來源

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

節日倒數！6款限定聖誕蠟燭盤點　為你打造佳節暖意

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

無邊界感問題很難回？認同背後給釘子更委婉

不斷更新／鳳凰直撲穿台明放颱風假？　花蓮、澎湖宣布停班課

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

台驊10月營收月減1.02%、年減30.39%　估11月海運運價短期回彈

新北男攀郡大山跌60層樓深谷殞命　搜救隊花21小時送遺體下山

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

生活熱門新聞

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅減弱

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

更多熱門

相關新聞

毒販衝車逃！雲林警海巡「卡位」驚險圍捕

毒販衝車逃！雲林警海巡「卡位」驚險圍捕

雲林地區再破跨縣市販毒網！海巡署偵防分署雲林查緝隊會同雲林縣警察局虎尾分局，今年6月間聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出海洛因47公克、安非他命36.3公克及多項吸食器具。當時主嫌吳姓男子企圖騎車衝撞逃逸，專案小組即時以偵防車封住騎樓，驚險壓制，場面如警匪電影。

「KGI金融特快車」金博會首航　凱基金控帶你玩轉理財新未來

「KGI金融特快車」金博會首航　凱基金控帶你玩轉理財新未來

雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

關鍵字：

雲林台北101布袋戲霹靂金光新興閣隆興閣五洲園木藝堂展覽超越偶・超越巔峰雲林國際偶戲節森林療癒季

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

即／鳳凰穿台明是否停班課　台南今晚7時宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面