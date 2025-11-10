雲林文化觀光「登上世界之巔」！以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展　讓文化與心靈共鳴相遇

▲雲林縣政府與台北101合作推出《超越偶・超越巔峰》特展，展出霹靂、金光、新興閣、隆興閣、五洲園、木藝堂等經典布袋戲角色，展現雲林布袋戲的精湛工藝與文化深度。

生活中心／綜合報導

為展現雲林縣的文化與觀光魅力，雲林縣政府攜手台北101推出《超越偶・超越巔峰》(Beyond the Puppet, Beyond the Summit)特展，將於114年11月10日至115年3月1日在台北101觀景台89樓秘境花園登場。展覽結合「雲林國際偶戲節」與「森林療癒季」兩大品牌活動，以「布袋戲意象×森林療癒×國際地標」為主題，首次將雲林文化帶上全球知名地標。展覽不僅象徵「超越偶・超越巔峰」的精神，也邀請旅客登上雲端，於城市與自然、傳統與當代的交會之間，展開一場超越自我與文化的心靈旅程。

▲雲林縣政府、台北101及霹靂、金光等團隊代表齊聚，攜手推動台灣文化「超越自我、超越文化、超越巔峰」。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣近年在文化、觀光與永續推廣上成果亮眼。雲林也是「布袋戲的故鄉」，擁有洲派、閣派兩大掌中派別的藝術人才，甚至孕育出霹靂、金光等知名布袋戲品牌，從金光戲到電視布袋戲，甚至走上國際，雲林布袋戲人才均擔任重要角色。縣府也透過教育扎根、金掌獎競賽與已舉辦23屆臺灣知名藝術節慶活動一雲林國際偶戲節，讓布袋戲走出廟埕舞台，連結國内外觀眾，讓布袋戲成為雲林最具代表性的文化品牌之一。雲林國際偶戲節主視覺及活動設計，截至目前為止已榮獲3座德國iF設計獎與「6銀、1銅、1金及1榮譽獎」等共12座國際設計大獎，今年也以布袋戲專案「掌中傳藝、共融水續」榮獲第5届TSAA台灣永續行動獎銅級，展現布袋戲不斷創新與延續的生命力。

▲雲林縣縣長張麗善（左）、文化觀光處長陳璧君（右）共同剪綵，象徵「雙巔峰」合作正式啟動，為布袋戲文化站上國際舞台揭開序幕。

張縣長指出，在觀光方面，縣府在古坑草嶺石壁地區打造「森林療癒園區」，是全臺灣首座森林療癒基地，獲得了臺大實驗林團隊的長時間監測和研究認可，研究指出園區內進行的森林療癒活動對遊客的身心健康有著正向的影響，園區內豐富的動植物資源和高濃度的負離子更能幫助身心放松。縣府111年開始積極推動「森林療癒季」，以竹林為核心，結合健康促進、環境教育與慢旅行模式，113年更獲世界竹竹組織（WBO）認證「世界竹地標」，是全世界第一個以城市認證為的竹地標城市，也是雲林縣首座作為永續森林及綠色旅遊的示範基地，成為國際矚目的竹生態示範基地。未來療癒園區將進一步進行精準醫學研究，113年已與韓國忠南大學簽署國際合作MOU、雲林臺大醫院簽署合作夥伴，共同推動自然處方箋，帶給國人一個無藥而癒的森林療癒模式。

文化觀光處長陳璧君表示，《超越偶・超越巔峰》的策展理念，將臺灣意象-布袋戲、世界首座竹地標、世界地標台北101，取自台北101竹形建築及世界竹地標的竹子「節節高升、不屈不撓、高風亮節」等寓意，發想本次展覽，集結文化觀光特色在巔峰之上，也展現「超越自我」的精神概念，打造偶戲與竹林交織的雙展區。展區分為：療癒之旅、竹構之境、偶戲之光、台灣永續綠地標。觀眾進入展區後，首先將穿越光影交錯的竹林意象，彷彿步入高山綠境，透過光影、音樂與森林香氛，引領觀眾彷彿踏入高山綠境，感受雲林草嶺石壁山林的静奥深；接著走進戲偶展區，近距離欣賞霹靂、金光、新興閣、隆興閣、五洲園、木藝堂等劇團的經典戲偶，從早期金光戲代表人物大俠廟口巡迴長壽男神五爪金鷹，再到電視布袋戲的男神史豔文、素還真，乃至於精品布袋戲的經典三國角色，透過影像與聲光導覽，感受傳統藝術在當代空間中的再生魅力。本次與台北101合作，意義在於將「世界竹地標×布袋戲文化」以「雙巅峰」形式呈現：一座來自山林的自然高度，一座由城市堆砌的人文高度。登上位於 382公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，也代表雲林文化站上國際舞台，向世界展開對話。

▲Coser 殺氣及日痕，現場演出金光布袋戲及霹靂布袋戲兩大主角「史艷文」、「素還真」，重現霹靂戲偶的經典角色風采。

台北101董事長賈永婕表示，作為全球知名的地標建築與文化地景，台北101長期致力於推動藝術、文化與永續共生的理念。此次與雲林縣政府合作，不僅展現臺灣地方文化的獨特魅力，更讓世界在382公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，感受布袋戲的精緻工藝奥竹林的生命美學。台北101期望透過此展，讓來自世界各地的旅客不僅看見臺臺灣的建築高度，更能看見文化的深度，體驗「登頂台北、遇見雲林」的文化旅程。登上世界之巔，遇見臺灣文化之光。《超越偶・超越巔峰》邀請您一同走進高空竹境，在光影與戲偶的交織間，感受一場文化、自然奥心靈的高峰相遇。

▲台北101董事長賈永婕致詞時表示，期待透過《超越偶・超越巔峰》特展，讓世界旅客不僅看見台灣建築的高度，更能體驗台灣文化的深度與永續美學。

展覽資訊

展覽名稱：《超越偶·超越巔峰》特展

(Beyond the Puppet, Beyond the Summit)

展覽期間：2025年11月10日-2026年3月1日

展覽地點：台北10189楼秘境花園景觀台

主辦單位：雲林縣政府文化觀光處、台北101

辦單位：森象股份有限公司(森林邦)、加加福整合行銷有限公司、霹靂國際多媒體股份有限公司、金光多媒體國際有限公司、新興閣掌中劇團、隆興閣掌中劇團、昇平五洲園、木藝堂

