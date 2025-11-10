「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

▲攤商們笑迎客人，展現雲林市場的熱情與人情味。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為展現傳統市場改造成果，活絡地方商機，雲林縣政府推出「雲林有好市～好市加倍Go！」行銷活動，將於11月8日、15日、22日及29日陸續在虎尾第一公有市場、褒忠公有市場與莿桐公有市場熱鬧登場。活動以「消費加倍‧幸福加倍」為主軸，邀請民眾用行動支持在地攤商，一同感受雲林傳統市場翻新後的嶄新面貌。

縣長張麗善表示，傳統市場是地方民生的核心與人情味的延伸，近年縣府積極爭取中央經費補助，推動市場改造、改善環境與設施，讓老市場重現活力。她強調，市場不僅是買賣場所，更承載著地方記憶與社區交流，這次活動不只是慶祝成果，也希望鼓勵攤商持續升級、吸引年輕消費族群回流，讓傳統市場更具競爭力。

張麗善指出，「好市成為好事」是縣府推動的方向。她期望藉由市場活動，帶動縣內市場從「硬體更新」走向「文化再造」，不僅成為居民的生活中心，更能吸引觀光人潮，創造「買氣升溫、人氣回流」的雙贏局面。未來縣府將持續輔導各市場爭取「優良市集」與「樂活名攤」等榮譽，打造更舒適、安全、富有地方特色的消費空間。

縣府建設處長廖政彥補充，今年雲林縣多處市場成果亮眼，褒忠與莿桐兩地市場雙雙獲得經濟部「美學導入暨攤鋪位優化輔導計畫」補助，無論在市場外觀意象、導引指標或視覺識別上，都顯得更加現代且具美感；虎尾第一公有市場則成功取得「環境品質提升輔導計畫」經費，針對建物結構、照明及公共設施全面升級，讓購物環境更明亮整潔。

廖政彥說，縣府除了硬體更新，也特別著重「人情味」的延續，活動期間將邀請表演團體、推行消費集點活動，並結合在地美食、農產展售，讓民眾在採買之餘，也能感受到雲林市場獨有的溫度與活力。

「雲林有好市～好市加倍Go！」行銷活動，民眾只要在活動日上午10點前往褒忠公有零售市場、莿桐公有零售市場或虎尾第一公有市場購物，並自備環保袋、環保杯或環保餐具組等環保用品，即可至活動服務台以現金 50元銅板兌換100元「好市加倍券」 乙份。縣府希望藉由環保消費行動結合購物回饋，不僅鼓勵民眾多到活動市場採買，也倡導綠色生活、減塑愛地球的理念。

▲「雲林有好市～好市加倍Go！」活動開跑，人潮熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）