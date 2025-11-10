　
地方 地方焦點

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

▲善功橋改善工程將於明年10月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲善功橋改善工程將於明年10月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣善功橋改建工程於今年9月動工，提升石牛溪排水防洪效能，與烏瓦磘、將軍里等地區交通環境。縣長張麗善今（10）日會勘工程表示，將追加1100多萬元，提高善功橋連接雲185-1產業道路高程、加長引道並增設側溝排水，將雨水導入鄰近石牛溪，工程完工後，當地交通與防洪功能將獲全面改善。

善功橋跨越石牛溪，1992年由嘉邑行善團興建，為烏瓦磘地區重要聯外橋梁及交通樞紐。該橋梁因高度不足、落墩數量過多，影響通水斷面，地方反映重建。縣府爭取中央補助1.1億多元，加上自籌4000多萬元配合款共1.53億多元改建，並於今年9月１日進場施作，目前工程順利推動。

當地居民透過縣議員蔡東富及鎮代會副主席黃藏諒等人向縣府陳情，指出善功橋銜接雲185-1道路與周邊農田高程相近，加上排水系統不足，逢豪雨即積淹水，影響居民出入安全及農作物生長，建議縣府於橋梁改建時一併改善。  張麗善今日上午現場會勘並表示，善功橋改建的核心目標就是要全面提升當地交通與防洪排水功能。縣府接獲民眾反映後，交通工務局立即評估可行方案，規劃將引道長度由原100公尺延長至315公尺，並提高銜接道路高程，同時增設側溝與橫向排水系統，讓雨水順利排入石牛溪。另兩側農田出入口也將同步改善，以便利耕作與通行，支持此項改善工程經費約需1110萬元。

蔡東富議員指出，善功橋引道與銜接道路的改善，攸關烏瓦磘與將軍崙地區居民的交通便利與生活安全。感謝縣府積極回應地方需求，推動改善工程，保障居民、學童與長輩出入安全，並讓農作物免於淹水威脅。

交通工務局副局長廖珉鋒表示，因應引道與銜接道路調整，工程經費將增加1,109萬元，工期也將延長約32天。整體善功橋改建工程預計於明年10月完工，屆時地方交通環境及防洪效能都將獲得明顯提升。

▲善功橋改善工程將於明年10月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善實勘表示全力支持防洪、提升交通安全等改善方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

11/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

