地方 地方焦點

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

▲近300名認養人與家扶童齊聚林內紙蝶生態園區，現場洋溢歡笑與溫情。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲近300名認養人與家扶童齊聚林內紙蝶生態園區，現場洋溢歡笑與溫情。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

秋陽和煦、蝶影翩翩，在滿園紫斑蝶飛舞的「林內紙蝶生態地景園區」，近三百名認養人與家扶兒久別重逢，笑聲與淚光交織成最溫柔的畫面。雲林家扶中心舉辦「舞蝶同樂、芋你相遇」認養人相見歡活動，一句句「好久不見，你又長大了！」道盡認養人對孩子長年的關懷與思念。

活動現場有51位認養人、150名認養童及近百名家眷齊聚一堂，在蝶舞花間共度歡樂時光。林內鄉長劉姿言、鄉代會主席許林玉琴、農會總幹事黃國洲等貴賓也到場祝福，並介紹林內特產芋頭與木瓜，象徵「甜美如愛、溫潤如情」，感謝認養人長年為弱勢兒少點亮希望。

今年活動特別選在兼具自然與文化意象的紫蝶園區舉辦，雲林家扶邀請林內「美麗有約熱心協會」準備芋頭飯、木瓜炒米粉等在地料理，讓遠道而來的認養人不僅能與孩子相見，更能親身體驗雲林的風土人情。

雲林家扶主任廖志文表示，今年相見歡活動中，最動人的故事之一來自77歲的王麗珠奶奶。王奶奶來自台中，擔任家扶認養人已41年，親手扶助無數家扶兒成長。她回憶，年輕時因先生早逝、獨自撫養子女，深知單親與貧困的艱難，「那時一塊粿賣15元，一天賣不到五塊，但仍告訴自己有能力就要幫助別人。」

王奶奶說，如今看到昔日被認養的孩子成家立業，她倍感欣慰。「這次見到新認養的張芳銘小朋友，覺得他就像自己的孫子。」活動中，她笑得燦爛，陽光灑落在她的白髮上，彷彿也照亮了所有孩子的心。

來自彰化的黃朗致一家三口，帶著1歲大的幼兒首次參加相見歡，與就讀小三的家扶童銹銹見面；71歲的林鎮國認養人則與高一的雅芳重逢，彼此分享成長點滴。從台北遠道而來的張景惠，也連年參加，只為與專二學生玉婷相聚，「每年見到孩子一點一滴成長，就是我最期待的事。」

除了個人愛心，企業的力量也讓現場更添溫度。協禧電機公司連續8年投入家扶認養行列，每月持續認養80至100位孩子，今年更第7度號召員工親子南下參與活動。劉秉勳經理特別準備「打狗球餅禮盒」分送給每位協禧認養的孩子，鼓勵他們勇敢成長、突破困境。

廖志文主任感性表示，雲林家扶的每一場相見歡，都是一場「愛的重逢」。有的認養人跨越百里而來，只為與孩子相擁片刻；也有許多無法親臨現場的認養人，仍透過信件、禮物傳遞祝福。「這份長年的關心，就像夜裡的一盞燈，陪著孩子走向更亮的未來。」

▲近300名認養人與家扶童齊聚林內紙蝶生態園區，現場洋溢歡笑與溫情。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲資深認養人張景惠(右)年年專程從台北來參加，與認養孩童婷婷同學活動現場相見敘舊。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

