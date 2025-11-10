「幸福島嶼」雲林登場！兩萬人共赴有機盛宴　感受土地幸福脈動

▲2025幸福島嶼活動於雲林斗南之森食農教育園區登場，現場湧入兩萬人次，氣氛熱鬧溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

邁入第四屆的「幸福島嶼」活動，今年以「We are…」為主題全新登場，延續推廣有機友善農業的初衷，並融入文創市集、音樂演出、沙龍講座與手作體驗，打造跨世代共融、寓教於樂的農業盛典。活動2天在雲林斗南之森食農教育園區熱鬧登場，供吸引超過兩萬人次參與，現場人潮絡繹不絕、歡笑不斷。

雲林縣素有「中部糧倉」之稱，是全台友善農業推動的重要基地。斗南鎮農會近年積極推動「環境共生農業」與「食農教育在地化」，讓民眾了解從土地到餐桌的真實故事。今年在農業部農糧署中區分署指導下，活動結合全國各地青農、文創品牌與農業團體，共同展現永續、創新與文化融合的新農業樣貌。

▲2025幸福島嶼活動於雲林斗南之森食農教育園區登場，現場湧入兩萬人次，氣氛熱鬧溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動現場設置14大主題區，包括秋收農旅、友善餐桌、野營燒烤、繪本故事、沙龍講座、兒童嬉戲、永續惜物、農創市集及戶外影院等，從味覺到心靈，處處展現幸福島嶼的多層次魅力。香氣四溢的鮮採番麥與芋頭料理吸引遊客大排長龍，親子一起體驗採收、烹調的樂趣，笑聲在園區中迴盪，宛如一場屬於土地與人心的嘉年華。

立法委員劉建國特別出席活動，與民眾同樂。他表示，雲林不僅是台灣的糧倉，更是幸福的原鄉。「剛剛聽完好樂團的演出，現場每個人都笑得好開心，幸福的感覺就在音樂與微風之中流動。」劉建國說，幸福島嶼不只是農業展覽，更是一場心靈的對話，讓人重新看見土地的價值與情感的連結。

劉建國指出，活動現場許多家庭帶著孩子實地體驗食農教育，親手採收有機玉米，學習食物從土壤到餐桌的過程，是最真實的生命教育。他也感謝農糧署與斗南鎮農會長年努力推動友善耕作，讓農民願意投入、消費者願意支持，形成一股良善循環。「希望明年幸福島嶼五週年，能邀請全國甚至國際友人齊聚雲林，體驗這片土地的幸福能量。」

農業部農糧署署長姚士源表示，每年11月11日為「全國有機農業日」，象徵土地與生態的共生，而「幸福島嶼」正是這份精神的具體實踐。活動透過創新展演與互動體驗，讓更多人認識有機農業的意義，並以實際行動支持友善耕作，讓永續成為生活的一部分。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，今年活動不僅延續對環境教育的重視，更整合在地農友、品牌及社區能量，打造雲林農業的新面貌。「消費者願意吃，農夫才有信心繼續種。」她說，幸福島嶼讓農民與消費者面對面交流，從餐桌開始改變農業，從生活開始守護土地。

「幸福島嶼」兩天活動以綠意為舞台、以音樂為橋樑，讓民眾在自然環境中感受土地的脈動與農民的溫度。主辦單位誠摯邀請全國民眾前來斗南之森食農教育園區，一起用心感受、用行動支持，讓幸福在島嶼上持續萌芽。

▲立法委員劉建國體驗採收玉米與食農教育課程。（圖／記者游瓊華翻攝）