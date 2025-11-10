AI時代教育接軌！豐泰基金會推動科技力扎根校園

▲參賽學生全神貫注調整機器人，準備在擂台上展開激烈對決。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

「機器人不只是比賽的對象，更是學習的夥伴。」邁入第十一屆的「豐泰文教盃機器人年賽暨雲林縣國中機器人創作大賽」，於11月8日至9日在虎尾豐泰文教基金會綠園區盛大登場，吸引全國68支隊伍、300餘名師生共襄盛舉。今年活動不僅是賽事的最終回，也象徵雲林十餘年來推動科技教育的里程碑。

自2015年開辦以來，豐泰文教盃機器人年賽成為學子展現創意與科技力的重要舞台。今年賽事分為「創意造型」、「創作表達」及「挑戰PK賽」三大主題，學生們結合程式設計、機構工程與團隊合作精神，打造出各具特色、功能多變的機器人，在擂台上展開一場場精采的對決。

比賽分為「雲林縣國中組」及「全國高中職組」兩大類，國中組依年級細分，共有九年級14隊、八年級15隊、七年級11隊，展現分齡學習的成果與創意。全國高中職組則雲集28隊菁英，部分隊伍曾代表台灣征戰國際賽事，競爭格外激烈。

最終，「創意表達獎」由西螺國中「最後了，麥鐵齒」(九年級組)、北港國中「初待機-零」(八年級組)、北港國中「四眼天雞」(七年級組)、高雄中學「黑旋風」(高中職組)奪冠；「全能挑戰賽」冠軍則分別由東明國中「蕉鹽不敗隊」、雲林國中「奇異果代表隊」、東明國中「派大星」及麥寮高中「歐逆醬來麥高玩」抱回。

▲參賽學生全神貫注操控機器人。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣政府課程發展科王志銘課督指出，這項活動不只是比賽，更是「科技教育落地」的實踐場域。學生在趣味競賽中學會應用科學原理、培養解決問題的能力，也在團隊合作中學習溝通、策劃與反思。王課督感謝豐泰文教基金會長年投入教育現場，提供經費、專業與志工支援，使雲林在科技教育推動上走在全國前端。

豐泰文教基金會董事長林金陽表示，基金會自創立以來即以「教育紮根、創意啟動」為宗旨，期望透過機器人教育激發學生創新潛能。他說，這十一年間，已有數千名學生因參與比賽而啟發對科技的興趣，進而選擇投身工程、設計或資訊領域。

▲螺絲到夢想，雲林機器人賽見證學生創意成長。（圖／記者游瓊華翻攝）

基金會前總經理許家麒則提到，賽事的精神在於「放手做夢」。他強調：「創意不應照本宣科，而要勇敢嘗試。」這幾年特別強化造型與表達的評分比重，希望讓學生理解「好產品也需要好表達」，從設計、行銷到團隊策略都能兼顧。

隨著本屆賽事畫下句點，象徵十一年機器人教育推動的階段成果。主辦單位觀察到，學生在勝敗之間展現的學習態度與運動家精神，正是教育的核心價值。有學生在賽後主動幫對手修復機械，也有隊伍在失利後重整策略，隔年再戰，更展現持續精進的決心。

展望未來，豐泰文教基金會將以「AI應用」為核心，結合多年賽事經驗，發展更前瞻的科技教育課程，讓學生在跨域學習中兼具創新思維與實作能力，為台灣培育下一代的科技夢想家。

▲學生們在現場進行機械修復與測試，展現臨場應變與合作默契。（圖／記者游瓊華翻攝）