　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

▲颱風鳳凰進逼，侯友宜10日上午到新北市災害應變中心，聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形。（圖／新北市府提供）

▲颱風鳳凰進逼，侯友宜10日上午到新北市災害應變中心，聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／新北報導

颱風「鳳凰」進逼，新北市府今（10日）指出，依目前預報路徑，新北市週二白天是風雨最明顯的時段，影響期間累積總雨量可能達390-860mm左右。外界關注的停班停課狀況，新北市長侯友宜說，會再跟北基桃詳加討論，來確定明天是否上班上課，「我們經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家做一個宣布」。

中央氣象署指出，今明2天因颱風鳳凰及東北季風共伴，大台北、宜花地區防局部豪雨；12日可能會通過台灣上空。侯友宜10日上午到新北市災害應變中心，聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形後，並要求市府團隊落實各項自主檢核，特別強調應著重各項復建工程的防颱準備，尤其北海岸、東北角和南側山區之各區公所要加強防範。

侯友宜也指示日前災點新店錦秀、碧瑤社區要進行邊坡加強緊急措施防護，並請大地工程技師到場巡檢，另市內坡地易致災地區，因前次颱風與豪雨已發生坡地災害，須嚴防二次災害的發生。

新北市府指出，依目前預報路徑，新北市週二白天是風雨最明顯的時段，影響期間累積總雨量可能達390-860mm左右，沿海陣風最大可達10級。

媒體詢問，因為颱風來襲，新北雖還不在警戒範圍，但因為上次的共伴效應帶來北海岸非常嚴重的災情，這次會不會列入明停班課的考量？

侯友宜回應，根據早上應變中心在開會的過程當中，按照氣象署以及天氣風險管理公司的情資研判，預計是明天的白天風大雨也大，所以今早就做了應變整備會議，包括邊坡的加強防護，也特別提醒市民朋友避免前往山區以及海邊，不要去觀浪，也不需要去登山，隨時做好自身安全的防護。

侯友宜說，尤其適逢大潮，所以海邊的觀浪、釣魚絕對不要前往，所以希望市民朋友隨時提高自己的警覺，新北市府會隨著整個颱風的相關資訊，在議會結束後也會再度的召開整備會議，再跟北基桃詳加討論，來確定明天是否上班上課，「我們經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家做一個宣布」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
強拍全裸片　10少女被逼下海
三上悠亞來台加盟啦啦隊　應援場數曝
台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝
日本拉麵店慘遭熊襲擊！店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作
快訊／黃明志律師代發聲！　「我是無辜的」：謝侑芯的死與我無關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳AIT見鄭麗文　邱毅轟施壓國防預算：希望鄭硬起來守護台灣尊嚴

「芬普尼」毒雞蛋未流入新北　侯友宜：已叮嚀要加強稽查

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知道多少人被通緝

趙少康、黃國昌今便當會　討論選戰「盼藍白緊密合作下架民進黨」

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

申辦護照注意！外交部因應鳳凰颱風　明延長服務、提前發放護照

鳳凰來襲！武陵、清境、福壽山農場明1400起休園　將視天候重啟

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

傳AIT見鄭麗文　邱毅轟施壓國防預算：希望鄭硬起來守護台灣尊嚴

「芬普尼」毒雞蛋未流入新北　侯友宜：已叮嚀要加強稽查

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知道多少人被通緝

趙少康、黃國昌今便當會　討論選戰「盼藍白緊密合作下架民進黨」

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

申辦護照注意！外交部因應鳳凰颱風　明延長服務、提前發放護照

鳳凰來襲！武陵、清境、福壽山農場明1400起休園　將視天候重啟

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

日本熊害已釀13死！政府組織殺熊遭抗議　前秋田知事嗆：送去你家

王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

她不解領1萬「到底能幹嘛？」　一票都喊：可以給我

彰化母女雙亡時間點曝　家人難接受...鄰居也不解：她們感情融洽

只為發布戒嚴！尹錫悅遭特檢組以「利敵罪」起訴　向北韓派無人機

鳳凰明發陸警！氣象署曝首波警戒範圍　「3地區」放颱風假機率最高

流感疫苗開打！營養師：接種前後「3種食物」不要碰

日政府豪擲資金推廣動漫遊戲！目標全球20兆日圓「不干涉創作」

鳳凰颱風恐登陸中台灣　許淑華指示做好中央保全戶疏散安置

34K工作累！妹子想躺平　靠股票「月獲利1萬6」生活…過來人點頭

【鳳凰颱風逼近】屋舍被毀慘況曝！菲律賓90萬人急撤避難

政治熱門新聞

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

鳳凰颱風逼近台灣　北市影響最大時間出爐

國防部臉書突被蘇丹人灌爆　緊急回應了

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

北市放颱風假？　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

抓包107個帳號「造謠抹黑蕭美琴」　爭議帳號遭肉搜起底

海軍包庇離譜飛官！　酒後待命執勤、飛行中離駕駛座

蔡正元：鄭麗文別自以為是創造兩岸議題　讓民進黨和賴清德笑到喘息

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

搶普發1萬商機　北市消費滿200元月月抽台積電股票

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

更多熱門

相關新聞

申辦護照注意！外交部因應鳳凰颱風　明提前發放護照、延長服務

申辦護照注意！外交部因應鳳凰颱風　明提前發放護照、延長服務

鳳凰颱風逐漸逼近台灣本島，為因應鳳凰颱風來襲，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於11日（星期二）啟動颱風應變機制，11日上午10時30分起發放11日下午可領護照，11日下午1時30分起發放12日及13日全日可領護照，當日並延長領照服務至晚間6時，請颱風影響期間有出國規畫之民眾，務必注意提前領照。

鳳凰來襲！武陵、清境、福壽山農場明1400起休園　將視天候重啟

鳳凰來襲！武陵、清境、福壽山農場明1400起休園　將視天候重啟

鳳凰逼近　墾丁、雙流及各自然步道11日起關閉

鳳凰逼近　墾丁、雙流及各自然步道11日起關閉

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

即／花蓮秀林鄉部分地區中午12點起停班課

即／花蓮秀林鄉部分地區中午12點起停班課

關鍵字：

新北鳳凰颱風侯友宜停班課

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面