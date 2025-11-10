新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

▲颱風鳳凰進逼，侯友宜10日上午到新北市災害應變中心，聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／新北報導

颱風「鳳凰」進逼，新北市府今（10日）指出，依目前預報路徑，新北市週二白天是風雨最明顯的時段，影響期間累積總雨量可能達390-860mm左右。外界關注的停班停課狀況，新北市長侯友宜說，會再跟北基桃詳加討論，來確定明天是否上班上課，「我們經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家做一個宣布」。

中央氣象署指出，今明2天因颱風鳳凰及東北季風共伴，大台北、宜花地區防局部豪雨；12日可能會通過台灣上空。侯友宜10日上午到新北市災害應變中心，聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形後，並要求市府團隊落實各項自主檢核，特別強調應著重各項復建工程的防颱準備，尤其北海岸、東北角和南側山區之各區公所要加強防範。

侯友宜也指示日前災點新店錦秀、碧瑤社區要進行邊坡加強緊急措施防護，並請大地工程技師到場巡檢，另市內坡地易致災地區，因前次颱風與豪雨已發生坡地災害，須嚴防二次災害的發生。

新北市府指出，依目前預報路徑，新北市週二白天是風雨最明顯的時段，影響期間累積總雨量可能達390-860mm左右，沿海陣風最大可達10級。

媒體詢問，因為颱風來襲，新北雖還不在警戒範圍，但因為上次的共伴效應帶來北海岸非常嚴重的災情，這次會不會列入明停班課的考量？

侯友宜回應，根據早上應變中心在開會的過程當中，按照氣象署以及天氣風險管理公司的情資研判，預計是明天的白天風大雨也大，所以今早就做了應變整備會議，包括邊坡的加強防護，也特別提醒市民朋友避免前往山區以及海邊，不要去觀浪，也不需要去登山，隨時做好自身安全的防護。

侯友宜說，尤其適逢大潮，所以海邊的觀浪、釣魚絕對不要前往，所以希望市民朋友隨時提高自己的警覺，新北市府會隨著整個颱風的相關資訊，在議會結束後也會再度的召開整備會議，再跟北基桃詳加討論，來確定明天是否上班上課，「我們經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家做一個宣布」。