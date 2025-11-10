趙少康、黃國昌今便當會　討論選戰「盼藍白緊密合作下架民進黨」

▲趙少康、黃國昌便當會。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態有意角逐2026年新北市長，引起各界關注。前中廣董事長今（10日）則貼出合照表示，今天中午，自己跟黃國昌主席共進午餐，一個多小時的便當會，對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見，他們兩人都認為，2028一定要下架民進黨，為此，藍白兩黨必須更緊密合作，很多枝節都可以放下。

趙少康稍早貼出照片表示，今天中午，自己跟黃國昌主席共進午餐，黃國昌一踏進辦公室，就有同仁驚呼「本人好瘦，已經太瘦了」，國昌兄本來就挺拔，瘦下來以後更顯得玉樹臨風，難怪引發關注。

趙少康指出，一個多小時的便當會，對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見，他們兩人都認為，民進黨施政無能，滿腦子只有政治鬥爭，為了台灣的未來，2028一定要下架民進黨，為此，藍白兩黨必須更緊密合作，很多枝節都可以放下。

趙少康提到，便當會後，同仁告訴他，國昌兄把菜、肉都吃完了，白飯卻幾乎沒動，果然要靠「吃對東西」才能瘦，自己對美食毫無抵抗力，所以體重越減越重。

趙少康說，不只飲食控制，國昌兄也跟他分享，前段時間他剛自主完成「台北360」路線，從台北騎自行車到高雄，飲控加上高強度運動，瘦真的不是沒有道理。