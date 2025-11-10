　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼10少女下海狂削皮肉錢！警拘黑幫10淫媒　25名變態嫖客也慘了

▲中壢警掃蕩黑幫

▲中壢警掃蕩黑幫，破獲天道盟同心會經營應召站。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢警分局持續針對黑幫強力掃蕩，日前破獲天道盟同心會成員26歲杜男等人經營的應召站。案經報請桃園地檢署檢察官指揮並積極蒐證，鎖定杜嫌多處據點，聯合桃園市警局少年隊兵分多路前往中壢區、新屋區、八德區、大溪區等處執行搜索，成功瓦解該犯罪集團，陸續帶回杜嫌等10人，全案已由桃園地檢署起訴。

▲中壢警掃蕩黑幫

▲專案小組查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物。（圖／警方提供）

中壢警分局10日表示，日前接獲天晟醫院及家防中心社工通報，有未成年少女遭長期監控軟禁，受迫從事性交易，立即與少年隊組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，同時積極蒐證。

▲中壢警掃蕩黑幫

▲警方逮捕負責後勤支援、補給品、收帳及接送外籍小姐。（圖／警方提供）

偵辦過程中，發現杜嫌等人不斷吸收未成年少女從事性交易，更發現另一名未成年少女小莉(化名)遭到杜嫌等人強迫拍攝全裸影片，還簽下85萬借據。專案小組在完整蒐證後，持拘票及搜索票前往中壢、新屋、八德及大溪區等據點，將杜嫌等10人帶回，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，更扣得不法所得新臺幣31萬元及價值約130萬元的金項鍊1條。全案警詢後將杜嫌等人依兒童及兒少性剝削防制條例、組織犯罪條例、妨害風化等罪嫌移送偵辦。

▲中壢警掃蕩黑幫

▲查扣證物中包含性交易會使用的潤滑液和保險套等物。（圖／警方提供）

中壢警分局指出，本案共救出10名未成年少女，並通報社工介入，另查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜。更循線將與未成年從事性交易之嫖客25人通知到案，警詢後依兒少性剝削罪嫌函送偵辦。

▲中壢警掃蕩黑幫

▲中壢警掃蕩黑幫，破獲天道盟同心會經營應召站。（圖／警方提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方持續對黑幫勢力掃蕩，對性剝削犯罪「絕不容忍」。他強調，警方將持續針對天道盟等幫派組織加強掃蕩，徹底切斷其金流與不法網絡，守護青少年安全與社會風紀，呼籲民眾若發現疑似人口販運或性剝削行為，立即撥打110或113通報，共同維護社會正義。

11/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

桃園警分局在網路巡邏查出有標榜外籍美女煽情廣告，經蒐證確認後於昨（6）日向桃園地院聲請搜索票，分別前往桃園區2處大樓攻堅，當場查獲12名應召女子，其中6人正與男客進行性交易，現場起出保險套等證物，應召女中有6名是越南籍女子，其中5人已逾期居留，其餘為台灣女子，其中應召站由丁姓女子經營，偵訊後分別依妨害風化罪嫌移送桃檢偵辦，其餘則依違反社維法裁罰，6名越南女子則移送桃園專勤隊收容。

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

中壢警中秋連假雷霆行動臨檢KTV　驚見大片裸背妹子

宜蘭礁溪鄉代涉應召站門神案　羈押禁見理由曝

「38E應召妹」現形！老司機載摩鐵搶錢賺200元下場慘　

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

