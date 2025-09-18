礁溪鄉民代當「應召站門神」！收公關股+分紅　羈押禁見理由曝光

▲宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，涉應召站分紅案羈押禁見。（圖／取自礁溪鄉公所網站）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，近日被宜蘭地檢署查出疑似充當應召站「門神」，利用地方人脈協助業者疏通臨檢，並從中收取分紅。檢方掌握關鍵證據後，認為張有逃亡、串供或滅證之虞，於18日凌晨依貪污罪聲押禁見，宜蘭地院今日上午裁定准押。

此案源於檢方破獲礁溪某飯店經營應召站，發現多名本國及外籍女子被迫賣淫，其中部分外籍女子原以為來台工作，卻被迫從事性交易。檢方查出張景程透過張姓友人與應召站業者合作，業者看上張的地方代表身分，允諾給予「公關股」及分紅作為回報，請託其協助疏通臨檢。張友人坦承曾支付約8萬元分紅，張則承認收受不到7萬元，但檢方認為不法獲利可能更多，將深入追查金流。

此外，檢方懷疑案情背後可能牽涉警務人員包庇，業者在應召站遭查獲時疑似向張景程尋求協助，並得到「非宜蘭警方辦理」的答覆。檢方表示，礁溪地區性產業盤根錯節，將調閱臨檢紀錄釐清是否有公務機關涉案。

宜蘭地檢署18日凌晨向法院聲請羈押禁見，並依貪污治罪條例第五條第一項第三款偵辦此案。法院認定罪嫌重大且刑期可能達7年以上，裁定羈押禁見並禁止接見通信。案件後續進展仍待檢方進一步調查。