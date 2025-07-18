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社會 社會焦點 保障人權

38E應召妹現形！老司機載摩鐵搶錢　扯載熟客吃鍋賺200下場慘

▲林姓司機載應召女工作，在摩鐵外被查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓司機載應召女工作，在摩鐵外被查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝） 

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名林姓計程車司機因涉嫌載送應召女子從事性交易，雖僅獲取200元報酬，仍被認定為共犯，最終遭判處有期徒刑4個月，得易科罰金。此案涉及一個綽號「胖哥」的應召站，該站透過網路平台提供性交易預約服務，並宣傳旗下應召女性具「38E傲人身材」來以吸引顧客。

2024年10月17日下午3點左右，林姓司機開著計程車，載著三名應召女子到高雄市三民區的「華納不只是MOTEL」準備進行全套性交易！喬裝成男客的警員當場查獲三名應召女子，她們都表明「全套」、「新臺幣5000元」、「40分鐘」的交易條件。 隨後，警方持搜索票在華納汽車旅館外，林姓司機的計程車上，當場扣得行動電話。

▲林姓司機載應召女工作，在摩鐵外被查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲應召站用line來攬客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓司機載應召女工作，在摩鐵外被查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓司機以及應召女，在摩鐵外被查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

本案送到高雄地方法院之後，判決書揭露這個應召站運作模式，這個代號「聯盟大車隊」的應召站，在網路上大肆刊登「全套性交易」的服務訊息，專門招攬男客。一旦價格、時間、地點談妥，他們的「馬伕」——也就是林姓司機，就會出動，搭載應召女子前往指定地點進行交易！

不過面對警方的詢問和法庭的審理，林姓駕駛始終矢口否認，堅稱自己只是個單純的計程車司機，對乘客的「特殊行業」毫不知情。他甚至聲稱潘姓應召女子是因為「眼熟」、「要請她吃火鍋」，完全撇清與應召站的關係！

但是三名應召女子指證，她們都是透過應召集團的LINE訊息派遣，才搭乘林姓駕駛的計程車。 更令人驚訝的是，這些LINE對話紀錄中，「姐姐」和「恐怖會計主任」對話的用詞、格式，甚至連「早安，今天天氣很好，趕快出來搶錢了！」同時林姓駕駛與「姐姐」的LINE對話紀錄中，僅有簡單的「3點市區」和「OKAY」這樣含糊的指示，根本不像一般叫車平台以及兩人之間還曾有長達10分50秒的通話記錄，這顯然不是單純的派車能解釋的！

最後法官認為，林姓駕駛有主觀上明確知曉應召站的運作，並依其指示搭載應召女子進行性交易！以「圖利媒介性交罪」判刑四個月！ 得易科罰金，全案得上訴。

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