美政府停擺40天現曙光！傳參院兩黨達協議　川普：快結束了

▲傳參議院已達成跨黨派協議，暫時延長政府資金至明年1月30日。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府關門進入第40天，情勢終於出現轉機。根據CNN報導，參議院已達成跨黨派協議，暫時延長政府資金至明年1月30日，同時計畫於12月針對《平價醫療法案》（Affordable Care Act）相關法案進行表決。美國總統川普（Donald Trump）隨後也在白宮向媒體表示，看起來政府關門「已經接近結束」。

40天停擺終現曙光 兩黨達成臨時撥款共識

知情人士透露，這項協議已獲得參議院民主黨黨團足夠票數支持，可望正式結束長達40天的停擺。協議內容包括撤銷川普政府先前對聯邦員工的解雇決定，並新增條款防止類似情況重演，此外還確保糧食券（food stamps）計畫將獲得資金支持至2026財政年度。

據悉，協議由民主黨參議員金恩（Angus King）、夏欣（Jeanne Shaheen）及哈桑（Maggie Hassan）代表黨團協商完成，堪稱近期兩黨罕見合作的突破。

黨內仍有雜音 部分民主黨議員質疑讓步太多

儘管協議被視為「重啟政府」的重要一步，但部分民主黨議員仍表達不滿。參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）直言，「如果健保補助沒有具體改善，我很難說服自己支持這方案。」參議員桑德斯（Bernie Sanders）更強烈反對讓步，警告若民主黨此時退縮，「等於給川普一張通往威權主義的綠燈，這將是國家的悲劇。」

不過，民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）則認為關門早該結束，他坦言：「我們的黨可能玩得太過火了。這40天來除了混亂，什麼也沒達成。」

川普樂觀喊話：美國很快恢復運作

川普9日晚間返回白宮時對記者表示：「看起來我們離結束政府關門越來越近了。」外界解讀，他此番表態等於間接認可參院協議內容。

若方案順利通過，這場長達40天、波及聯邦機構運作及上百萬名公務員的停擺風暴，將在短期內落幕。