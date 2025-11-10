　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府停擺40天現曙光！傳參院兩黨達協議　川普：快結束了

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲傳參議院已達成跨黨派協議，暫時延長政府資金至明年1月30日。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府關門進入第40天，情勢終於出現轉機。根據CNN報導，參議院已達成跨黨派協議，暫時延長政府資金至明年1月30日，同時計畫於12月針對《平價醫療法案》（Affordable Care Act）相關法案進行表決。美國總統川普（Donald Trump）隨後也在白宮向媒體表示，看起來政府關門「已經接近結束」。

40天停擺終現曙光　兩黨達成臨時撥款共識

知情人士透露，這項協議已獲得參議院民主黨黨團足夠票數支持，可望正式結束長達40天的停擺。協議內容包括撤銷川普政府先前對聯邦員工的解雇決定，並新增條款防止類似情況重演，此外還確保糧食券（food stamps）計畫將獲得資金支持至2026財政年度。

據悉，協議由民主黨參議員金恩（Angus King）、夏欣（Jeanne Shaheen）及哈桑（Maggie Hassan）代表黨團協商完成，堪稱近期兩黨罕見合作的突破。

黨內仍有雜音　部分民主黨議員質疑讓步太多

儘管協議被視為「重啟政府」的重要一步，但部分民主黨議員仍表達不滿。參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）直言，「如果健保補助沒有具體改善，我很難說服自己支持這方案。」參議員桑德斯（Bernie Sanders）更強烈反對讓步，警告若民主黨此時退縮，「等於給川普一張通往威權主義的綠燈，這將是國家的悲劇。」

不過，民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）則認為關門早該結束，他坦言：「我們的黨可能玩得太過火了。這40天來除了混亂，什麼也沒達成。」

川普樂觀喊話：美國很快恢復運作

川普9日晚間返回白宮時對記者表示：「看起來我們離結束政府關門越來越近了。」外界解讀，他此番表態等於間接認可參院協議內容。

若方案順利通過，這場長達40天、波及聯邦機構運作及上百萬名公務員的停擺風暴，將在短期內落幕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷白髮婦拿雨傘「打博愛座女童」！　
放颱風假？北市侵襲率69%　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊
快訊／女遊客遭大浪捲走　送醫不治
離譜飛官！　酒後待命執勤、飛行中離駕駛座
大聯盟爆打假球！2投手1人被逮捕
日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／中國籍漁船在「韓中交界海域」傾覆　船上9人生死未卜

日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

美政府停擺40天現曙光！傳參院兩黨達協議　川普：快結束了

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

美國人準備領錢！川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊「別輕舉妄動」

鳳凰登陸菲律賓釀2死！逾百萬人撤離　海鷗剛過又遭重創

緬甸掃蕩KK園區！軍方拆除148棟建築、逮2000人　千餘人逃往泰國

斯洛伐克兩列火車追撞！　數十乘客輕重傷

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

快訊／中國籍漁船在「韓中交界海域」傾覆　船上9人生死未卜

日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

美政府停擺40天現曙光！傳參院兩黨達協議　川普：快結束了

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

美國人準備領錢！川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊「別輕舉妄動」

鳳凰登陸菲律賓釀2死！逾百萬人撤離　海鷗剛過又遭重創

緬甸掃蕩KK園區！軍方拆除148棟建築、逮2000人　千餘人逃往泰國

斯洛伐克兩列火車追撞！　數十乘客輕重傷

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

山本由伸是最要好的朋友！金慧成盛讚自律精神：每天都在練習

「19TH你懂！歲末有愛」15日水交社登場　市集×演出×戶外露營風一次滿足

快訊／北捷白髮婦不僅竊盜遭通緝　雨傘毆打博愛座女童被起訴

屏基心肌梗塞急診患者10月病例飆至53人　國際輔導提升救心速度

放颱風假？鳳凰颱風北市侵襲率69%　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

快訊／中國籍漁船在「韓中交界海域」傾覆　船上9人生死未卜

趙露思悄吐「謝謝新公司」　官宣新東家時間點曝…8年恩人回來了

擷發科智慧農業方案北美首亮相　獨家AI技術意外吸海運業者目光

陳以信拋青年重磅政見　設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

快訊／花蓮象鼻隧道海灘意外！女遊客遭大浪捲走　送醫不治

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

國際熱門新聞

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

不滿台灣有事說！中駐大阪領事嗆斬首日本首相

日氣象廳：鳳凰從台灣西部登陸　13日出海

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光

「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲　

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

俄軍狂炸能源設施　烏克蘭發電能力歸零

女學霸期末考剩2分　就醫才知代誌大條

溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

緬甸掃蕩KK園區　軍方拆除148棟建築

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」

更多熱門

相關新聞

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

剪接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁辭職下台

英國廣播公司（BBC）高層人事震撼，總裁戴維（Tim Davie）及新聞部主管已離職，因為BBC對美國總統川普演說的剪輯方式等新聞處理手法，遭外界嚴厲批評為「假新聞」。

川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

川普喊發「關稅紅利」每人6.2萬　富人沒份

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

邀台參與環太軍演　美議員：集體對中釋警訊

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

美政府繼續關門　感恩節空中交通恐停擺

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

ET專訪／控雄檢自以為皇帝　林岱樺列4不法：清清白白有信心無罪

關鍵字：

美國政府關門參議院民主黨共和黨川普

讀者迴響

熱門新聞

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

那對夫妻妮妮突不適送醫

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面