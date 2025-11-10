快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

▲高雄寶珠里活動中心「陷火海」！黑煙直衝天際。（圖／民眾提供）

記者賴文萱、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄重大火警！三民區寶珠里活動中心今（10）日中午12時32分傳出火警，現場1樓鐵皮建築物火勢猛烈狂燒，濃濃黑煙也不斷竄出，場面相當嚇人。所幸火災當下並無里民使用，無人員受困受傷，在消防人員全力灌救後，火勢於12時55分控制，於12時57分撲滅，至於詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

▲▼高雄寶珠里活動中心「陷火海」！恐怖黑煙直衝天際。（圖／民眾提供）

據了解，這起火警地點就是三民區寶珠里活動中心，平時該空間提供給當地里民使用，因為已經使用40幾年，今天疑似電線走火，導致發生火警。由於裡頭有堆放文件、雜物，造成火勢迅速蔓延，濃濃黑煙不斷竄出。

▲▼高雄寶珠里活動中心陷火海，里長陳榮增說明毀損狀況。（圖／記者吳世龍攝）

三民區寶珠里里長陳榮增表示，火警發生時，他聽到住警器狂響，立刻跑去活動中心查看，初步了解可能是監視器設備電線走火。他說，裡頭堆放防治登革熱的用品，以及一台公家的機車，還有他私人的汽車，火勢相當猛烈，他趕緊通報119前往灌救，所幸當下並沒有人在裡面，無人受困受傷。

▲▼高雄寶珠里活動中心陷火海，波及鄰近停車場雙B等多輛轎車。（圖／記者吳世龍攝）

另外，在該里民活動中心對面小路，有一處私人停車場，受到火警高溫影響，裡頭停放5-6輛車子包含賓士、BMW等，也遭受波毀損。車主獲報趕往，無奈嘆說，粗估維修費用至少要花1-2萬跑不掉，只能之後再想想要怎麼求償。