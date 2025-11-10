　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區衙華街一處鐵皮屋民宅今（10）日凌晨驚傳火警，其中一戶民宅1樓疑似經營神壇，現場燃燒雜物，火勢迅速蔓延燒3戶房子。消防獲報到場射水灌救，現場一度傳出有人受困，消防人員趕緊用器具破門搶救，所幸該名女子抱著飼養多年的寶貝猴子自行從後門逃生，餘悸猶存直呼「完全不知道怎麼會燒起來！」

▲▼高雄凌晨火舌吞噬民宅！鐵皮屋起火延燒　「女抱愛猴」驚險逃生。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄凌晨火舌吞噬民宅，女住戶緊抱愛猴驚險逃生。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄凌晨火舌吞噬民宅！鐵皮屋起火延燒　「女抱愛猴」驚險逃生。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄凌晨民宅火警，火勢猛烈。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄凌晨火舌吞噬民宅！鐵皮屋起火延燒　「女抱愛猴」驚險逃生。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起驚險火警發生在今日凌晨12時35分，消防局獲報在前鎮區衙華街民宅發生火警，立即出動17車50人前往搶救，抵達時現場連棟2層樓鐵皮建築物，1樓燃燒雜物，火勢相當猛烈，也向外延燒到鄰近3戶房子。

在灌救現場一度傳出有人員受困屋內，消防人員趕緊使用器具破壞鐵門，準備入屋搶救，情況相當危急。所幸後來該名受困女子，用棉被包裹著抱著飼養多年的寶貝猴子，自行從後門逃生。

▲▼高雄凌晨火舌吞噬民宅！鐵皮屋起火延燒　「女抱愛猴」驚險逃生。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲女抱愛猴驚險逃生，直呼睡夢中驚醒，不解為什麼突然火災。（圖／記者吳世龍翻攝）

受困女子成功逃生後，餘悸猶存表示，當時自己在睡覺，突然就竄出濃煙，她趕緊帶著愛猴逃生，也驚呼「完全不知道怎麼會突然燒起來」。而被女子緊抱的猴子表情也相當害怕驚恐，緊緊依偎在女子身上。

火勢後續在半小時後成功撲滅，無人員受困受傷，至於詳細起火原因，尚待進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼！三上悠亞來台加盟球團啦啦隊
鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅會減弱
快訊／新北大橋死亡車禍！騎士慘死
火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時成死屍
快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」
快訊／2檔千金股發威！　雙雙亮燈漲停
黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.
海警傍晚將發布！　豪雨愈晚愈明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／新北大橋騎士撞護欄！車噴進自行車道　頭手臉傷搶救無效亡

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　海巡提醒：觀浪最高罰25萬

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

快訊／新北大橋「騎士疑自摔」！倒機車道無呼吸心跳　送醫搶救中

棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

男搭訕正妹按摩小腿挨告　女友作偽證「她全程笑瞇瞇」判更重

快訊／新北大橋騎士撞護欄！車噴進自行車道　頭手臉傷搶救無效亡

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

遭詐團以AI技術偽造代言劣質商品　吊車大王：連我都差點上當

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　海巡提醒：觀浪最高罰25萬

火燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭13煞私刑51小時成死屍

快訊／新北大橋「騎士疑自摔」！倒機車道無呼吸心跳　送醫搶救中

棕櫚葉砸出國賠！北市男走在三總遭擊中肩頸　院方要賠24萬

破萬航班延誤！　美航空大亂「單日取消逾3000班次」

快訊／中颱鳳凰持續進逼！　秀林鄉部分地區中午12點起停班課

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

aespa、＆TEAM傳年底上日本紅白！　成員王奕翔「台灣第7人」登台

一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

AI市場轉為軟體帶動硬體銷售　擷發董座曝「ASIC市場特殊切入點」

【高雄騎士離譜神技】後座載「巨型水塔桶」趴趴走...警要開罰了

社會熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

女客酒吧喝爛醉　遭服務生性侵

快訊／光復鄉停班停課！　馬太鞍堰塞湖「紅色警戒」3鄉鎮立即撤

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

即／新北大橋騎士撞護欄！頭手臉全傷　搶救無效亡

即／花蓮象鼻隧道海灘意外！　女遊客送醫不治

國中女整晚不回家！　遭男網友拐進摩鐵嘗禁果

雞蛋檢出芬普尼超標3倍　15萬顆流向9縣市

女歌手和人夫同宿海景飯店遭正宮抓包！免賠理由曝

曾陷買春風波「型男里長」控前妻家暴　幼女視訊求救

更多熱門

相關新聞

2026高雄夢時代跨年壓軸卡司公布

2026高雄夢時代跨年壓軸卡司公布

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今（10）日公布第二波卡司，市府重磅邀請超人氣Z世代天團告五人擔任壓軸嘉賓，倒數後由搖滾天團八三夭接棒熱唱。市長陳其邁表示，高雄已經準備好了！夢時代跨年將化身全臺最大KTV，歡迎粉絲揪團一起到高雄跟著音樂盡情放聲合唱，用最強音浪迎接2026。

高架倉儲火災頻傳南消導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

高架倉儲火災頻傳南消導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

高雄外海貨輪動力喪失　空勤總隊急救6船員

高雄外海貨輪動力喪失　空勤總隊急救6船員

高雄男拒檢挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

高雄男拒檢挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

關鍵字：

高雄火災逃生神壇愛猴

讀者迴響

熱門新聞

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面