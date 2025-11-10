高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區衙華街一處鐵皮屋民宅今（10）日凌晨驚傳火警，其中一戶民宅1樓疑似經營神壇，現場燃燒雜物，火勢迅速蔓延燒3戶房子。消防獲報到場射水灌救，現場一度傳出有人受困，消防人員趕緊用器具破門搶救，所幸該名女子抱著飼養多年的寶貝猴子自行從後門逃生，餘悸猶存直呼「完全不知道怎麼會燒起來！」

▲高雄凌晨火舌吞噬民宅，女住戶緊抱愛猴驚險逃生。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄凌晨民宅火警，火勢猛烈。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起驚險火警發生在今日凌晨12時35分，消防局獲報在前鎮區衙華街民宅發生火警，立即出動17車50人前往搶救，抵達時現場連棟2層樓鐵皮建築物，1樓燃燒雜物，火勢相當猛烈，也向外延燒到鄰近3戶房子。

在灌救現場一度傳出有人員受困屋內，消防人員趕緊使用器具破壞鐵門，準備入屋搶救，情況相當危急。所幸後來該名受困女子，用棉被包裹著抱著飼養多年的寶貝猴子，自行從後門逃生。

▲女抱愛猴驚險逃生，直呼睡夢中驚醒，不解為什麼突然火災。（圖／記者吳世龍翻攝）

受困女子成功逃生後，餘悸猶存表示，當時自己在睡覺，突然就竄出濃煙，她趕緊帶著愛猴逃生，也驚呼「完全不知道怎麼會突然燒起來」。而被女子緊抱的猴子表情也相當害怕驚恐，緊緊依偎在女子身上。

火勢後續在半小時後成功撲滅，無人員受困受傷，至於詳細起火原因，尚待進一步調查釐清。