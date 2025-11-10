家屬鬧診間辱缺錢！醫師撂話「終身拒診」　高市衛生局：不會罰

▲高雄阮綜合醫院發生醫病糾紛，病患家屬沒有掛號想聽病情遭拒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名許姓女子因沒有掛號，就想進診間詢問媽媽的病情，醫師要求先掛號，許女遭拒後在診間外咆哮「醫生是很缺錢嗎？」醫師事後撂話這對這對母女終身不得掛他的門診，讓「醫師是否能拒診」掀起討論。昨（9）日有媒體報導，高雄市衛生局表示，無故永久拒診可依法處醫師10萬元，讓醫界炸鍋直呼「醫生真倒霉」，衛生局認為原意被扭曲，今日搬出法條重申立場，而院方也沒有實際拒診，因此不會開罰。

許姓女子6日晚間在爆料公社發布一段影片，指出當日陪同媽媽到醫院輸血，護理師提醒可以趁機問醫師病情，於是她在診間外等了一個多小時，最後卻被告知要重新掛號才能聽取病情。根據許女錄下的影片，當時黃姓醫師質問女子「沒掛號憑什麼闖進來」，並指控對方在外高聲喊他「缺錢」，已嚴重妨害名譽和信用。女子辯稱「我又沒說是哪個醫生」，場面一度劍拔弩張。

黃姓醫師事後還原當時狀況，指出病人的女兒居然在門診外狂敲門要求解釋病情，叫她掛號才能進來，沒有病歷紀錄，他無法解釋病情，但家屬竟然在門診外叫囂1個多小時：「醫師是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有這樣子在當醫師的嗎？是要藉機跟健保局要錢嗎？」

▲黃姓醫師遭病患家屬辱罵「缺錢」，撂話終身拒診。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



黃醫師對此感到無奈，直言看診一直被這種辱罵聲干擾，「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」他也通知院方掛號處，在病歷上加註記，這對母女終身不得掛他的門診與收治住院在他名下，同時也對許姓女子提出告訴。

昨日有媒體取得衛生局針對「醫師拒診」的立場聲明，但於標題指醫師無故拒診可罰10萬元，讓醫界議論紛紛，直呼「醫生真倒霉」、「這樣算無故拒診？」

▲沒有掛號就無法調閱病歷解釋病情。（示意圖／記者許宥孺攝）



衛生局認為原意被曲解，今日重申，會依法捍衛醫療安全與醫病尊嚴。衛生局指出，針對非危急狀況下，如病患或家屬出現嚴重干擾門診秩序、辱罵醫師、或嚴重破壞醫病信任關係等情事，依《醫療法》第24條規定，醫師與醫療機構為維護醫療秩序與安全，得採取必要措施，以確保醫事人員執行業務時之安全。

同時，依《醫師法》第21條及《醫療法》第60條規定，醫師對「危急」病人負有「即時」救治義務，不得無故拒絕救治；不過阮綜合醫院沒有提報妨礙醫療案件，經向醫院查證，院方表示有其他相同科的醫師可以讓患者選擇治療，並未拒絕病人，個案情節並未構成相關法條所定之要件。

衛生局強調，良好的醫病關係是提升醫療品質的重要基礎，但所有依法執業之醫事人員，均應受到法律保障與社會尊重。基於醫療平權原則，任何人不得以任何形式干擾醫療秩序、妨礙醫療行為或侵害其他患者就醫權益。