台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

▲台南市教育局完成校園午餐蛋品全面清查，確認未使用芬普尼相關批號。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部食藥署公布彰化某畜牧場雞蛋檢出「芬普尼代謝物」超標後，引發各界關注校園午餐食材安全，台南市教育局第一時間啟動全市蛋品清查機制，並於9日完成全面比對，結果顯示台南市各級學校自9月1日至11月10日間均未使用溯源編號 I47045 系列（涉案批號）蛋品，市府呼籲家長放心。

市長黃偉哲指出，市府對食安採取「零容忍」原則，從源頭到供應鏈層層把關，「學生每天吃進的午餐，是家長最在意的事，市府有責任確保每一口都安全。」他表示，無論是過去阻絕非洲豬瘟，或這次迅速清查蛋品，臺南始終以超前部署與科學管理，確保不合格食材絕不進入校園。

教育局長鄭新輝說明，得知消息後立即要求各校與團膳業者清查蛋品來源，並同步通知停用涉案批號。經平台資料與衛生單位公告比對，確認本市午餐未採購、未使用相關蛋品。未來教育局將持續配合衛生局加強抽驗蛋品及其他高風險食材，要求業者提供完整檢驗報告與產地證明，建立異常即時通報機制，確保當中央更新公告時能第一時間因應。

教育局也強調，所有午餐供應業者均須依規定登錄食材來源，教育局、衛生局及農業局採「三軌查覈」方式進行稽查。包括蛋、肉、魚、油等高風險食材，均落實定期與不定期查覈；學校及業者必須全面採用具溯源編號之合格洗選蛋，並以冷鏈配送確保品質。市府將持續提升午餐管理量能，落實安全、健康、安心三大原則，守護全市學童的餐桌安全。