又一筆！柯文哲「KP募款演唱會」帳目被爆有問題　77萬營收全查不到

▲柯文哲大選期間，曾舉辦「KP SHOW募款演唱會」向選民募款。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，民眾黨10日稱「申報帳務瑕疵」，包括時樂、尼奧都有部分帳務處理出狀況，將全面清查，同時將儘速向監院補正資料。而踢爆此事的資深媒體人康仁俊再爆，柯文哲選舉期間募款的「KP演唱會」由木可公司主辦，扣掉成本最終獲利約77萬元，但柯文哲的政治獻金申報帳目上沒有出現過這筆金額，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」

對於柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司9日表示遭灌水500萬帳務，但實際上未承接該業務；之後康仁俊又再爆料，除了時樂公司，尼奧公司也清查自己的會計帳，發現柯文哲申報去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

民眾黨則強調，本次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、 時間。發生此錯誤，他們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

對此，康仁俊指出，既然柯文哲取消行程說要嚴查帳目，那就來回憶一下柯文哲的演唱會。還記得當時柯文哲說選總統很窮，所以要唱歌籌錢，KP演唱會由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，發包金額是314萬802元，意思就是尼奧負責整個演唱會規劃、人力、版權、場佈等，這部分就是演唱會的勞務成本。

康仁俊說明，KP演唱會區分實體票8800元、身心障礙優先席4200元、以及線上票500元三種價位，實體座位約342席。演唱會實體售出 337張，線上售出 4656張，門票收入531萬400元。所有營收，則歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，這場演唱會獲利77萬196元。

康分析，有趣的是，木可公司曾經在112年12月27日捐給柯文哲100萬當政治獻金，但113年1月12日柯競辦就將這筆錢退回木可公司，也就是說，柯文哲的政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆77萬196元，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」