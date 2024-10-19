宮崎機場滑行道「出現金屬反應」疑又有未爆彈！　今晚開挖確認

▲宮崎機場的滑行道疑似又有未爆彈。（圖／路透）



文／中央社

日本宮崎機場滑行道10月2日發生未爆彈爆炸意外，讓日本政府決定針對宮崎等幾座機場緊急清查。最新結果顯示宮崎機場滑行道下方出現金屬反應，預定今晚挖開路面進行確認。

宮崎機場10月2日上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，日本政府已確認原因是美製未爆彈。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈，國土交通省為確認該機場地面下方是否還有其他未爆彈，從16日晚間展開緊急清查。

日本放送協會（NHK）報導，有關在宮崎機場進行的未爆彈緊急清查，國土交通省表示，連接跑道的滑行道下方出現金屬反應，因為無法判斷是否就是未爆彈，預定今天晚間挖開路面進行調查。

國土交通省表示，這次緊急清查在10月2日發生爆炸的同條滑行道下方確認金屬反應，位置離2日爆炸現場相當近，深度約160公分。目前無法確認金屬反應是否是未爆彈。

因此，國土交通省將待今天所有航班結束後，從晚間10時起挖開路面進行詳細調查。宮崎機場今天已暫時關閉有金屬反應的滑行道。

至於調查作業對宮崎機場明天航班影響，國土交通省表示，如果確認金屬反應非未爆彈，將在不對明天航班造成影響的情況下完成作業；但若確認是未爆彈，將視情況採取相應作為，目前無法預料是否影響明天航班。