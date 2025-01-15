快訊／華梵大學凌晨火警！校方急清查20名住宿生　起火原因調查中

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市石碇區華梵大學霓虹館美術工作室4樓教室，15日凌晨4時37分發生一起火警！初步了解，起火點為該棟4樓工作室，內有置放空壓機及酒精等物品，燃燒面積約30至40坪，起火原因尚由消防火災調查科鑑識中。另外，校方同步清查該棟相鄰住宿學生共20名(7女13男)，皆無進入該棟火場。現場消防計出勤9輛，救護車1輛，約30名消防救護人員、員警2名，於06時10分解除管制全數撤離。

▲華梵大學15日凌晨發生火警。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）