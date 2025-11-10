　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／法官認定王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父提10億和解吞敗

▲▼京華城熄燈記者會,王文洋。（圖／記者李毓康攝）

▲宏仁集團總裁王文洋被控包養情婦生子不認帳，台北地院以舉證不足為由，判女方敗訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

身價上千億元的宏仁集團總裁王文洋，被指包養小40多歲宋姓女子並育有1名5歲兒子、付4000萬元扶養費但否認是小孩的爸，女方透過小孩外婆提告，要求確認小孩與王文洋的親子關係存在，或由對方認領小孩，並開價10億元和解，台北地院審結，認定女方未充分舉證王文洋有撫養小孩事實，依法不得強制驗DNA，判女方敗訴，可上訴。

現年74歲王文洋否認與20多歲的宋女上床，也否認給宋女4000萬元養小孩，對於一翻兩瞪眼的DNA親子鑑定，王文洋主張女方無法舉證他有撫養小孩事實，且女方與多人性交，連何時、何地、幾次與他發生性關係都講不清楚，因此拒絕驗DNA，防止「證據摸索」造成他權益受損。

法官查明宋女2019年生下兒子，因罹患精神疾病、沒經濟能力，由宋母照顧外孫並訴請法院裁定停止宋女對小孩的親權確定，本案是宋母為外孫提告，雖提出13項證據，但其中10項包括戶籍謄本、出生證明、小孩獨照、餽贈禮物等，難以判斷有無父子血緣關係，而銀行大額現金照片，未註明誰提領交付。

▲▼台北地方法院少年及家事法庭外觀。北院家事法庭外觀。北院少家法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院少年及家事法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

宋母另提出3段錄音，主張其中1段是宋女跟王文洋對話，佐證王文洋當面給過20次現金，每次200萬元共4000萬元，宋女出庭證稱，王文洋同意她生下小孩、這些錢就是扶養費，她為兒子買學區房、登記她母親名下。

宋女聲稱曾拿小孩照片給王文洋看，對方不願見小孩，但未否認是他的孩子，王文洋曾送她卡地亞戒指、法蘭克穆勒的錶、愛馬仕柏金包，若非她是孩子的媽，對方豈會大手筆贈送精品，還給鉅額現金。

宋女自稱做過餐廳外場、爭鮮外場、好樂迪外場等工作，在包養網站認識王文洋，雖不記得在對方住處、辦公室上床的日期與次數，但每次都無套，對方還為她在餐廳慶生，只是找不到照片了。

王文洋否認這段錄音是他的聲音，法官委請調查局連同女方所提王文洋接受媒體專訪影片鑑定聲紋，調查局函覆錄音品質太差、聲紋共振峰頻譜特徵模糊，無法比對，女方要求另送鑑定，法官認為調查局夠專業，沒必要再送鑑定。

至於女方所提第3段錄音，聲稱是宋女和介紹人許男對話，提到「希望總裁作親子鑑定、領養小孩、讓孩子認祖歸宗」等語，想佐證孩子確實是王文洋的。王文洋主張這段錄音真實性存疑、女方企圖用來拖延訴訟。

法官指這段錄音顯示，和宋女對談的男子，表明「總裁已委請律師處理」，並提及「你忘了你還跟別人有一腿嗎」、「跟你有關係的不只總裁」、「你…，和很多男人都有性關係」、「你已經拿總裁很多錢的，難道你覺得這樣還不夠嗎？」等語。

法官認為這段錄音雖可知宋女跟王文洋上過床，但宋女講不出時間、記不得年份，透過包養網站發生性關係的男子也非單一，其中更包含許男，宋女究竟從何人受胎、受胎期間有無跟王文洋發生性關係，都有問號，即使宋女手機存有王文洋辦公室電話號碼，也不代表就是王給的。

此外，法官認為錄音雖提及宋女「你已經拿總裁很多錢的」，但沒說多少錢，也沒說這些錢是否為宋女拍照的大筆現鈔，用途是養小孩或者性交易對價，加上先前社會局訪視，宋女無業，自己和小孩都靠宋母接濟，則本案王文洋有無撫養小孩事實，確有疑問。

法官指出，驗DNA確能查明有無血緣關係，因王文洋拒絕，加上女方釋明王文洋撫養小孩事實的舉證不足，依法不能強制，以免當事人濫用「證據摸索」、過度侵犯隱私，也無必要命雙方對質，據此判決女方要求確認小孩與王文洋親子關係存在，或由王文洋認領小孩的主張均敗訴，可上訴。

本案宋女主張，2018年在包養網站徵求經援，許男聯繫她介紹給王文洋，起初不知對方身分，在對方豪宅第1次上床落紅，對方開心給她20萬元打賞，她才知對方是王文洋，後來保持交往期間，發生近10次性關係，2019年初懷孕。

宋女聲稱王文洋允諾她若生下小孩，每年給200萬元直到小孩滿20歲，她懷孕仍得滿足對方需求，去年（2024年）雙方為撫養費爭吵，對方罵她「妓女」、叫保鏢趕走她，她希望小孩跟對方其他子女一樣過好生活、讀好學校，對方卻偏心，因此透過母親提告爭取。據悉，宋女開價10億元和解。

