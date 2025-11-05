阿姨才是親生媽媽！　他42年後DNA鑑定「確定母子關係」

▲張婦42年前未婚生子，如今透過DNA鑑定，終於請法院正式認證2人母子關係。（圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名張姓婦人42年前未婚生子，礙於當時社會風氣保守，加上經濟能力不佳，不敢報戶口也無法獨力扶養，只好拜託姊姊、姊夫收養。後來姊姊離婚，張婦雖與姊夫結婚，但與孩子始終無正式法律關係，直到她13年後離婚，姊姊也過世，她才決定帶著兒子到醫院親子鑑定，請法院正式認證母子關係。

根據判決書，「小雯」於民國72年7月1日未婚生子，但當時社會風氣保守，她未申報孩子出生，又無力扶養兒子，因此將孩子交由姊姊及姊夫扶養。直到民國79年，孩子滿7歲即將入學，才以「父母不詳的棄兒」身份登記戶籍，由姊姊夫婦收養。

民國87年3月23日，姊姊與姊夫離婚，姊夫取得孩子監護權，因此張婦隔年隨即與姊夫結婚，以便照顧孩子。儘管張婦是孩子生母，但名義上一直是「後母」，直到101年10月31日，她與姊夫離婚，孩子的收養關係在今年9月正式解除，加上姊姊也過世，母子倆相依為命，才決定向法院提出確認親子關係的聲請。

張婦提出聲請時，還附上成大醫院的DNA鑑定報告。報告明確表示無法排除2人血緣關係，「其親子關係指數（CPI）為1.304E+5，親子關係指數達99.999233％」。

法院認定，張婦聲請理由充分，血緣關係有據，且其主張影響兩造間的身分法律地位，具法律上的確認利益，因此今年10月31日正式裁定2人親子關係存在。