名古屋26年懸案凶嫌落網　她坦承：恐懼到不敢看新聞

▲69歲的安福久美子供稱，26年來每天都活在恐懼中，連命案相關報導都不敢看。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本名古屋市西區1999年發生一起主婦命案，當年僅32歲的高羽奈美子在自宅遭人持刀刺殺身亡，案件懸宕26年未破。近期警方鎖定69歲女子安福久美子為嫌犯，10月31日正式以殺人嫌疑逮捕。據了解，安福與奈美子的丈夫高羽悟是高中同學，案件終於因DNA比對取得突破。

根據報導，1999年11月13日，高羽奈美子在名古屋市西區一棟公寓中被人發現倒臥走廊，頸部多處刀傷，因失血過多身亡。當時兇器未尋獲，案件陷入膠著。然而，奈美子的丈夫高羽悟不願放棄，26年來堅持支付房租保留命案現場，盼有朝一日破案，甚至投入約2200萬日圓（約新台幣438萬元），最終盼來真相水落石出。

警方指出，今年8月起重新鎖定當年未詳查的數百名關係人，多次訊問安福久美子。起初她拒絕提供DNA樣本，直到10月30日才同意檢體比對，並主動前往警署說明。翌日比對結果出爐，確認她的DNA與現場血跡一致，警方隨即逮捕。

安福供稱，「這26年來每天都活在不安中，不敢看與案件有關的新聞，每到命案週年心情特別沈重。因為不想給家人添麻煩，所以一直害怕被抓，但8月警方找上門時，我就有心理準備了」，她也向警方表達對被害人的歉意。

安福犯案時約43歲，與丈夫及子女住在名古屋市港區距案發地約10公里的公寓，犯案後仍在原址住了十多年。2016年房屋過戶後，她搬至丈夫老家居住，至今地址距離高羽悟住處僅2公里。不過鄰居對她幾乎毫無印象，有人甚至以為該屋是空屋。警方推測，她為逃避注目，與人刻意保持距離，過著幾乎沒有社交痕跡的生活，成為逃亡26年的關鍵。

關於兩人過去的關係，高羽悟證實，安福是他在高中軟式網球社的同學，曾在情人節收到她的巧克力和告白信，但當時未接受交往。同學們也表示，安福在校時個性安靜、低調，得知她涉案感到震驚。

目前犯案動機仍不明，警方正持續調查詳細過程與背景。由於日本在2010年廢除殺人罪追訴時效，才使這起命案得以在26年後突破偵破。

警方表示，安福被捕時任職於名古屋市內一間超市工作，初步研判她從未向家人或職場透露與命案的關聯，後續將進一步釐清其行兇原因與動機。