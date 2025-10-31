　
社會 社會焦點 保障人權

控尪花72萬包養小三「見面都在摩鐵」　妻告討百萬吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）透過包養網站結識小美（化名），兩人交往1年，包養費用高達72萬元，期間發生多次性行為，讓她大受打擊，憤而決定對小美提告求償100萬元。不過，南投地院法官審理之後，認為此案無法證明小美是在明知阿強已婚的前提下展開交往，最終裁定人妻敗訴。

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲人妻控訴，丈夫阿強花費72萬元包養小美，兩人交往期間曾發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強在2022年12月間透過包養網站結識小美，兩人交往長達1年之久，期間會租用汽車前往摩鐵發生性關係，或是到餐廳用餐，往來地點均在摩鐵，包養費用共計72萬元，這些錢都匯入小美的銀行帳戶，況且在兩人的對話紀錄中，小美也承認「我們開始的關係是包養」，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她在挨告之前根本不知道阿強已婚，此外，兩人的交往程度沒有超越普通朋友的互動分際，阿強在認識她之後，也沒有拋下家庭不管，人妻的配偶權應當沒有受損。

南投地院法官認為，小美曾坦言與阿強是包養關係，但包養關係未必代表雙方知悉彼此的婚姻關係，況且在伴侶交往關係中，也沒有檢驗對方身分證的義務。

法官接著指出，經檢視阿強與小美的LINE對話紀錄，發現他在言談之中，從未提及自己是有配偶之人，而且交往對象並非只有小美一人，還有女大生等另外3人，所以無法僅憑租車紀錄、摩鐵消費紀錄，就認定兩人曾發生多次性行為。

最終，法官認定小美辯稱不知道阿強已婚一事，當屬可信，裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。

10/28 全台詐欺最新數據

