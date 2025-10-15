讓女友被包養　男友「留床單衛生紙討錢」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）3年前透過交友網站與A男發展成包養關係，並與對方發生一次性行為，但她自認遭到性侵；男友阿強（化名）知道後，竟傳訊息威脅A男，表明已經保存好床單和衛生紙等證據，索取9萬元賠償。橋頭地院法官日前審理之後，依犯恐嚇取財未遂罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處阿強有期徒刑5個月，緩刑2年，還要向公庫支付8萬元。

▲小美自認遭到A男性侵，阿強保留床單、衛生紙，並傳訊息向A男索討錢財。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美是男女朋友關係，小美在2022年5月間透過交友網站結識A男，並與A男發展成包養關係。由於擔心小美日後遭A男的妻子提告，阿強竟與小美一起要求A男變造身分證配偶欄，還要拍照證明，A男答應後依約照辦。

然而，小美與A男在2022年9月間發生一次性行為，小美自認遭到性侵，因此打算索賠。阿強知道後居然傳訊息給A男，表明「床單跟用過的衛生紙我都處理好了」，要求A男匯款9萬元；接著，他將A男的身分證上傳至臉書公開社團，控訴對方誘騙交友網站上的年輕女生，導致A男的個資曝光。

不過，當時A男已經決定提告，所以沒有真的交付款項，阿強也因此吃上官司。

橋頭地院法官認為，阿強因為女友與A男之間發生糾紛，竟不思透過合法途徑處理，反而做出上述恫嚇行為並索討錢財，甚至擅自公布A男的個資，行為確實不可取。

法官表示，考量到阿強已經坦承犯行，也與A男達成和解並給付完畢，犯後態度尚佳，最終依犯恐嚇取財未遂罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，另外還要向公庫支付8萬元，全案仍可上訴。