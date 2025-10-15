　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

讓女友被包養　男友「留床單衛生紙討錢」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）3年前透過交友網站與A男發展成包養關係，並與對方發生一次性行為，但她自認遭到性侵；男友阿強（化名）知道後，竟傳訊息威脅A男，表明已經保存好床單和衛生紙等證據，索取9萬元賠償。橋頭地院法官日前審理之後，依犯恐嚇取財未遂罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處阿強有期徒刑5個月，緩刑2年，還要向公庫支付8萬元。

▲▼ 家具,床架,床墊。（示意圖／VCG）

▲小美自認遭到A男性侵，阿強保留床單、衛生紙，並傳訊息向A男索討錢財。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美是男女朋友關係，小美在2022年5月間透過交友網站結識A男，並與A男發展成包養關係。由於擔心小美日後遭A男的妻子提告，阿強竟與小美一起要求A男變造身分證配偶欄，還要拍照證明，A男答應後依約照辦。

然而，小美與A男在2022年9月間發生一次性行為，小美自認遭到性侵，因此打算索賠。阿強知道後居然傳訊息給A男，表明「床單跟用過的衛生紙我都處理好了」，要求A男匯款9萬元；接著，他將A男的身分證上傳至臉書公開社團，控訴對方誘騙交友網站上的年輕女生，導致A男的個資曝光。

不過，當時A男已經決定提告，所以沒有真的交付款項，阿強也因此吃上官司。

橋頭地院法官認為，阿強因為女友與A男之間發生糾紛，竟不思透過合法途徑處理，反而做出上述恫嚇行為並索討錢財，甚至擅自公布A男的個資，行為確實不可取。

法官表示，考量到阿強已經坦承犯行，也與A男達成和解並給付完畢，犯後態度尚佳，最終依犯恐嚇取財未遂罪、非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，另外還要向公庫支付8萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北車性侵狼身分曝！
女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了
在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會共同聲明
男大生繳不出1萬8學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應
竹北女童幼兒園溺斃！　現場畫面曝
國安局出手查「境外介入藍主席選舉」　YT帳號一半定位境外
輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

北市男後方接近20多歲女…「長褲半脫」當街拉扯！她嚇壞放聲尖叫

柏油山掀風暴！陳其邁發圖卡轟烏龍爆料　柯志恩「揭源頭」回擊

竹北女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

妳家有歹咪阿！淫男打工第一天喊：驅邪除煞　闆娘被狂摸猥褻

清寒男大生想休學　繳不出1萬8學費隔日墜樓亡！校方沉痛回應

現場畫面曝！竹北女童幼兒園溺斃　疑誤入柵欄空隙墜25cm生態池

又是律師洩密！幫毒梟通風報信　害檢警撲空查無半物

騎士車禍被抓到酒駕　1原因告贏免罰1.5萬元

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

北市男後方接近20多歲女…「長褲半脫」當街拉扯！她嚇壞放聲尖叫

柏油山掀風暴！陳其邁發圖卡轟烏龍爆料　柯志恩「揭源頭」回擊

竹北女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

妳家有歹咪阿！淫男打工第一天喊：驅邪除煞　闆娘被狂摸猥褻

清寒男大生想休學　繳不出1萬8學費隔日墜樓亡！校方沉痛回應

現場畫面曝！竹北女童幼兒園溺斃　疑誤入柵欄空隙墜25cm生態池

又是律師洩密！幫毒梟通風報信　害檢警撲空查無半物

騎士車禍被抓到酒駕　1原因告贏免罰1.5萬元

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

「211 餐盤」飲控卻瘦不下來　醫揭食材選擇3重點：香腸換豆乾

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

2025黑麵琵鷺保育季10／26登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵嚐海味

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

韓劇男神李相燁跨足直屏短劇！　5天點擊破3000萬

井口和朋遭歐力士戰力外有意來台發展　7年前曾接受葉君璋指導

獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

北市男後方接近20多歲女…「長褲半脫」當街拉扯！她嚇壞放聲尖叫

柏油山掀風暴！陳其邁發圖卡轟烏龍爆料　柯志恩「揭源頭」回擊

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

新婚妻出軌小王「互傳裸照」被抓

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

竹北女童幼兒園溺斃　現場畫面曝

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多熱門

相關新聞

淘寶進貨Apple連接線　賣家被判5個月

淘寶進貨Apple連接線　賣家被判5個月

在網路上販售3C配件的賣家阿哲（化名），透過中國淘寶網站購買580件標示有Apple圖樣的連接線、電源轉接器，結果貨物抵台秒被關務署人員抓包是山寨貨，他也因此挨告。橋頭地院法官日前審理之後，依法判處阿哲有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

台中少年持玩具槍幫討債...錢沒拿到被移送

台中少年持玩具槍幫討債...錢沒拿到被移送

報案偷拍個資　他PO網肉搜下場慘了

報案偷拍個資　他PO網肉搜下場慘了

被控插隊「舉手」挨告恐嚇　他辯抓癢

被控插隊「舉手」挨告恐嚇　他辯抓癢

館長喊「開直播、敲鑼打鼓去約談」：弄得轟轟烈烈

館長喊「開直播、敲鑼打鼓去約談」：弄得轟轟烈烈

關鍵字：

橋頭地院恐嚇包養

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面